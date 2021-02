Tommaso Zorzi deluso al GF Vip. L’ammissione in diretta: “Ci sono rimasto male”

Tommaso Zorzi ha ammesso al Grande Fratello Vip di essere deluso di quanto accaduto durante la diretta di questa sera.

Tommaso Zorzi durante il corso della diretta di questa sera ha avuto modo di potersi confrontare, dopo i duri scontri avuti durante il corso della settimana, con Dayane Mello. L’influencer ha ammesso di non credere alla sua dichiarazione d’amore a Rosalinda Cannavò, visto che poco dopo ha scelto di nominarla ed ha utilizzato termini duri nel manifestare il suo pensiero.

Alfonso Signorini, dopo avergli dato modo di poter chiarire, gli ha mostrato un tweet che svelava il parere del pubblico del piccolo schermo. Uno a favore di Tommaso ed uno a favore di Dayane, rispettando una certa equità. Quello ricevuto da Zorzi lo ha parecchio scombussolato, in quanto lo si accusava di essere un finto paladino della comunità LGBT perché ha dato alla Mello della mezza lesbica.

Tommaso Zorzi non ha potuto nascondere la sua delusione al GF Vip, apparendo piuttosto spento per quanto accaduto. Alfonso Signorini è prontamente intervenuto.

Alfonso Signorini consola Tommaso Zorzi: “Devi darci il giusto peso”

Alfonso Signorini, dopo il confronto con Dayane Mello, che è stata criticata da Antonella Elia, ha subito chiesto a Tommaso Zorzi se ci fosse qualcosa che non andasse, in quanto lo ha subito notato un po’ spento.

Lui non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione, ammettendo esserci rimasto piuttosto male nell’aver letto un simile commento: “Proprio a me si vengono a dire queste cose, con tutte le battaglie che ho fatto sulla mia pelle“ ha confidato Zorzi amareggiato. “Tommaso, devi dare il giusto peso alle cose” ha consigliato Alfonso Signorini. “Se le cose non stanno così, fregatene e vai avanti” ha aggiunto, prima che Pupo decidesse di intervenire in diretta.

“Tommaso tu sei un carissimo ragazzo, ma sei troppo permaloso. A me hanno sempre preso in giro, fin da piccolo prendendomi in giro per l’altezza. Che cosa avrei dovuto fare? Spararmi? Me ne sono sempre fregato, fai lo stesso anche tu” ha osservato l’opinionista.

Tommaso ha reagito alla nomination di Dayane: ne è uscito fuori un confronto molto forte. Pace fatta oppure il fuoco cova ancora sotto alla cenere? #GFVIP pic.twitter.com/HpDsZblMi5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Tommaso Zorzi seguirà i consigli ricevuti durante questa semifinale? Staremo a vedere, intanto il concorrente, nonostante abbia concordato con loro, non ha ancora ritrovato purtroppo il suo magnifico sorriso.