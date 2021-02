Dayane Mello, Antonella Elia tuona: “Non è in grado di farlo”

Dayane Mello ha deluso Antonella Elia dopo aver scelto di nominare Rosalinda Cannavò. Durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip, l’opinionista non le ha mandate a dire.

Dayane Mello è senza dubbio la concorrente più discussa di questa ultima settimana del GF Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che durante la scorsa diretta ha prima confidato di amare Rosalinda Cannavò per poi nominarla poco dopo per mandarla a casa.

Quest’atteggiamento non è piaciuto non solo alla destinataria del voto, ma anche ai suoi compagni di viaggio e questa sera anche Antonella Elia, opinionista di Alfonso Signorini, ha ammesso di non amare l’atteggiamento mostrato dalla bella modella brasiliana. In quanto secondo lei non è in grado di mantenere un rapporto duraturo poiché si lega sempre ai nuovi concorrenti trascurando quelli con cui ha creato un legame in precedenza.

Antonella Elia ha criticato Dayane Mello al GF Vip non andandoci di certo leggera.

Antonella Elia delusa da Dayane Mello: “Non è stato importante”

Antonella Elia non le ha mandate di certo a dire durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, insinuando che Dayane Mello non è in grado di portare avanti un rapporto duraturo con qualcuno per questo motivo avrebbe “tradito” Rosalinda Cannavò.

“Sì, per me il capitolo Dayane è chiuso” ha sostenuto l’opinionista di Alfonso Signorini. “Lei ha fatto un giusto brutto nei confronti di Rosalinda. Non si vota chi dici di amare. Io sono convinta che lei si leghi sempre agli ultimi concorrenti arrivati perché non è in grado di portare avanti un rapporto duraturo o altrimenti non è stato importante quello che c’è stato” ha concluso deluso, mentre la Mello, che ha ricevuto una lettera da parte di Rosalinda, non è sembra essere particolarmente colpita da questo commento, convinta di aver protetto la sua amica Samantha De Grenet durante il momento delle nomination.

Come ci siamo lasciati alla fine della scorsa puntata? Inevitabile tornare sulla nomination di Dayane nei confronti di Rosalinda. Cosa sta succedendo? #GFVIP pic.twitter.com/ziXrEd2HAk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Dayane Mello al Grande Fratello Vip è stata criticata dai suoi compagni di viaggio e da Antonella Elia. Nessuno, a quanto pare, sembra credere alla sua dichiarazione d’amore nei confronti di Rosalinda. Altrimenti ritengono non l’avrebbe mai mandata al televoto. Sarà realmente così o Dayane ha realmente provato qualcosa di forte per la sua compagna di viaggio?