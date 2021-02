Rosalinda Cannavò si contraddice? La verità su Massimiliano Morra non convince

Rosalinda Cannavò ha mentito su Massimiliano Morra? La concorrente, durante i primi mesi di questo Grande Fratello Vip, non sembrerebbe aver raccontato tutta la verità.

Rosalinda Cannavò è senza dubbio la concorrente che più si è evoluta durante il corso della sua esperienza al GF Vip. Entrata come Adua Del Vesco, famosa per aver recitato nelle fiction prodotte dall’Ares, ha scelto di calare la maschera e di mostrare la sua vera essenza al pubblico del piccolo schermo, scegliendo di farsi chiamare con il suo nome di battesimo e di dire addio al personaggio che era un tempo. Quella che si prestava a prendere parte a finti scoop.

Prima di arrivare a questa consapevolezza, ha affrontato un percorso duro e durante i primi mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia ne sono successe di cose. Rosalinda, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, ebbe un terribile litigio con Tommaso Zorzi. Il motivo? La concorrente venne ripresa mentre confidava a Matilde Brandi e Dayane Mello qualcosa su Massimiliano Morra, con cui in passato aveva finto di avere una storia. Il web era convinto, leggendo il labiale, che la Cannavò avesse confidato che Morra in realtà non fosse eterosessuale, per poi smentire il tutto in diretta.

Tommaso, durante il corso delle nomination, la smentì rivelando che aveva confidato la stessa cosa anche a lui prima di iniziare la loro esperienza al GF Vip. Lei smentì nuovamente il tutto, affermando che lui si fosse inventato ogni cosa.

Ora, a distanza di mesi, Rosalinda Cannavò sembra essersi contraddetta su Massimiliano Morra durante l’ultima puntata del late show condotto da Tommaso Zorzi. Ecco che cosa ha detto.

Zorzi aveva detto la verità? Rosalinda Cannavò: “Non sa tenere un segreto”

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, ha tenuto l’ultima puntata del suo Late Show, in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Il programma, all’interno del programma, si è rivelato essere un autentico successo a livello di ascolti. Merito indubbiamente del suo talento e delle rivelazioni che riesce a strappare ai suoi compagni di viaggio.

Durante l’ultimo appuntamento, l’influencer ha mostrato una clip che ritraeva il momento che vi abbiamo descritto in alto, commentando quanto era accaduto mesi prima nella casa più spiata d’Italia. Momenti che sembrano quasi appartenere ad un’altra edizione, visto che n’è passato di tempo da quando tra loro si erano create determinate dinamiche ma che nessuno del pubblico ha dimenticato e tanto meno loro. Rosalinda Cannavò, che di recente è stata rassicurata da Andrea Zenga, nel rivedere quel momento, con il sorriso sulle labbra, ha così commentato:

“Mamma mia, che iena che sei! Tommaso è bravo a mantenere i segreti, raccontategli subito un segreto!” ha esclamato. Le sue parole, quindi, confermano che all’epoca Zorzi non aveva assolutamente mentito sul loro incontro e che Rosalinda gli aveva realmente fatto quella confessione prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò ha mentito su Massimiliano Morra? Dalle sue recenti dichiarazioni sembrerebbe proprio di sì, in quanto ha confermato che Tommaso Zorzi ha spifferato in diretta un segreto che lei gli aveva confidato prima di entrare a far parte del programma. Ovviamente questo non vuol dire che quanto detto da lei corrisponda alla verità dei fatti, ma che quella conversazione tra loro due è avvenuta realmente mentre lei l’ha negato in numerose occasioni.

Rosalinda assiste alla nomination che le fece Tommaso durante il Morra/Adua – gay/stratega gate #gfvip #tzlateshow #tzvip pic.twitter.com/RdysOZliNZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021

Come reagirà Massimiliano di fronte a queste nuove dichiarazioni di Rosalinda al GF Vip? Staremo a vedere. Probabilmente l’attrice ha scelto di ammettere tale confidenza dopo che lui l’ha attaccata in diretta, sostenendo che la sua conoscenza con Andrea Zenga sia nata soltanto per poter arrivare più facilmente alla finale di Alfonso Signorini.