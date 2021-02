Andrea Zenga ha rivisto la sua ex dopo il GF Vip? Lui svela la verità

Andrea Zenga ha rivisto la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra dopo l’eliminazione al GF Vip? Il gossip è impazzito sul web, ma lui ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Andrea Zenga è stato l’ultimo concorrente ad abbandonare la casa più spiata d’Italia per il volere del pubblico del piccolo schermo. Nonostante in molti si fossero convinti della probabilità di vederlo in finale, in quanto la storia della sua famiglia e la conoscenza con Rosalinda Cannavò hanno emozionato il pubblico, ha ricevuto pochissimi voti a suo favore.

Dopo la sua uscita dal programma, il figlio dell’ex calciatore, che di recente ha commentato la dichiarazione di Dayane a Rosalinda, è finito al centro del gossip in quanto sul web si è insinuato che lui e la sua ex fidanzata, Alessandra Sgolastra, nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, si sarebbero rivisti. In quanto in due stories pubblicate da loro sui rispettivi profili Instagram si intravedono delle lenzuola molto simili.

In poco tempo il gossip ha fatto il giro del web ed in molti lo hanno accusato di non avere un reale interesse nei confronti della Cannavò. Andrea però non ci sta ed ha subito smentito di aver rivisto la sua ex fidanzata, che si è sempre rifiutata di commentare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, segno che la loro relazione ha realmente raggiunto il capitolo finale.

Andrea Zenga ha smentito di essersi rivisto con Alessandra Sgolastra, ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip: Andrea Zenga fa chiarezza su Alessandra Sgolastra

Dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, Andrea Zenga ci ha subito tenuto a mettere le cose in chiaro, chiarendo che lui non ha assolutamente rivisto con la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, ma che in questi giorni si trova in compagnia di un ‘altra donna. Chi? Sua madre, Roberta Termali.

“Ragazzi, mi è appena giunta voce che da qualche profilo qui su Instagram, mi sembra di capire quello di Deianira Marzano, si sia insinuando che io e la mia ex ci siamo rivisti perché abbiamo delle lenzuola simili” ha esordito Andrea sul suo profilo social. “Io al momento mi trovo a Milano e con me c’è una bellissima donna: mia madre“ ha prontamente chiarito il giovane Zenga, in modo tale da non dare adito ad ulteriori gossip e c’è chi ha apprezzato questa sua schiettezza. Segno di un reale interesse non solo della Cannavò, tra l’altro suo fratello Nicolò ha rivelato che cosa ne pensa di questa storia, ma anche di non voler avere nulla a che fare con il mondo della cronaca rosa.

Andrea Zenga ha subito smentito il gossip nato sulla sua ex fidanzata, che sembrerebbe, tra l’altro, avere iniziato una nuova relazione. Tra i due la storia è realmente terminata, in quanto hanno scelto di dirsi addio durante il periodo del lockdown totale lo scorso anno.