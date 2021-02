Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti a viversi il sentimento nato al Grande Fratello vip fuori: ecco cosa pensa Roberta Termali.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono pronti a viversi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dove, nell’ultima settimana, si sono vissuti e hanno capito di avere molta affinità. Tuttavia, per capire effettivamente cosa accadrà tra loro, sarà necessario aspettare l’uscita dalla casa di Rosalinda.

Andrea Zenga è pronto a riabbracciarla come ha spiegato ai microfoni di Casa Chi, il format del magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”, ha detto Andrea. A parlare di Rosalinda e di Andrea Zenga è anche Roberta Termali che ha svelato cosa pensa della storia appena nata tra il figlio e l’attrice siciliana.

Roberta Termali: “Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? Mio figlio sta provando emozioni fortissime”

Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga che ha riabbracciato papà Walter dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha parlato del rapporto tra Andrea e Rosalinda Cannavò.

“Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime”, ha spiegato la Termali. “Cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”.

La Termali è sicura che il sentimento di Andrea per Rosalinda sia sincero. “Andrea è un ragazzo che si è sempre preso le responsabilità di ciò che ha fatto. Se si è dichiarato a Rosalinda è perché ha ponderato se farlo o non farlo e alla fine ha seguito il cuore”.

Infine, la mamma di Andrea Zenga, sul fidanzamento che Rosalinda ha chiuso per vivere la storia con Andrea Zenga, ha detto: “Io dico solo che l’amore è qualcosa di incontenibile, soprattutto a quell’età. La corretteza è giusto rispettarla ma quando una cosa ti travolge, che abbia la durata di un mese o possa diventare per sempre, ti sconvolge gli schemi”.