10 errori di skincare che devi smettere di fare: i consigli di Osservatricescaltra!

Se c’è una verità riconosciuta nel campo della bellezza è che come diceva Helena Rubinstein: “Non esistono donne brutte, solo donne pigre” e osservare ogni giorno la cura giusta per il proprio tipo di pelle è senza dubbio il modo più semplice per essere sempre bellissime.

Ma siamo certe di non commettere errori durante la skincare? La beauty blogger Osservatricescaltra, ha voluto condividere alcuni preziosi consigli con i suoi followers ma soprattutto indicare 10 errori di skincare che nessuno dovrebbe compiere, scopriamoli iniseme.

La pelle è senza dubbio un bigliettino da visita, soprattutto per le donne, che ogni giorno spendono tempo e denaro per mantenerla giovane, elastica e luminosa. Tra creme, scrub. sieri, massaggi e detersione, siamo certi di non commettere errori? Scopriamo i 10 errori di skincare da non fare assolutamente, dei consigli che vengono dall’esperienza della blogger Osservatricescaltra (Ambra Raza) sempre in costante collegamento con i suoi tantissimi followers.

1-Lavare le mani

Le mani andrebbero sempre lavate con cura prima di toccare il viso o prelevare della crema viso o altro trattamento dalla confezione. Le mani sporche infatti, potrebbero contaminare il prodotto di bellezza e di conseguenza anche l’epidermide. Lavare le mani prima di ogni operazione di skincare è fondamentale!

2-Struccaggio

Struccare il viso con diversi prodotti, come i bifasici, gli oli, i burri e le acque micellari necessita sempre di una detersione successiva. Non bisognerebbe mai lasciarli sul viso dopo aver eliminato ogni traccia di makeup e sporco. Via libera a detergenti schiumosi ed indicati per il proprio tipo di pelle.

3-Trattamenti troppo aggressivi

La pelle, anche quella grassa, necessita di trattamenti mirati ma sempre molto delicati. Anche nel caso di pelle grassa, i prodotti da utilizzare non dovranno essere aggressivi e 'sgrassanti' ma piuttosto dovranno possedere qualità e ingredienti dalle proprietà riequilibranti.

4- Sieri e booster

Tutti i sieri e i booster per il viso, vanno applicati sempre prima della crema trattamento questo per garantirne il completo assorbimento e le prestazioni. Tutto ciò che mantiene una formulazione piuttosto acquosa, andrebbe per regola, applicato prima di un trattamento in crema.

5-Massaggi

I massaggi, soprattutto quelli che mirano ad eliminare le borse nella zona perioculare, andrebbero sempre fatti fare da professionisti e non nella versione fai da te!

Ma scopriamo tutti gli altri errori di skincare da non fare assolutamente rivelati da Osservatricescaltra!

Vi siete ritrovate anche voi in questi errori di skincare? Non vi resta che mettere in pratica i buoni consigli e condividerli con le amiche!