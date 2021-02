Trucchetti di bellezza per makeup e skincare: i consigli di Osservatricescaltra

By

I trucchetti di bellezza per makeup e skincare che ogni ragazza dovrebbe conoscere. Piccoli consigli che possono davvero facilitare le operazioni di bellezza.

Ogni giorno le donne sono impegnate in ‘operazioni di fascino” che le rendono più graziose e sicure di se stesse. Alcuni piccoli trucchetti possono senza dubbio essere preziosi per rendere la routine di skincare e di makeup più veloce ed efficace.

Vogliamo condividere con voi i piccoli trucchetti di bellezza della blogger Osservatricescaltra, del canale Youtube “Ambra Raza”. Ambra vi accompagnerà nella scoperta di tanti piccoli segreti di bellezza che hanno cambiato la sua vita di donna davanti allo specchio e che di certo potranno fare al differenza anche nella vostra. Scopri anche 10 trucchetti di bellezza per lavare i capelli in modo perfetto.

I trucchetti di bellezza per makeup e skincare di Osservatricescaltra

La blogger Osservatricescaltra, sul suo canale Youtube ‘Ambra Raza’ regala delle piccole ‘perle’ di saggezza beauty che lei utilizza da anni per se stessa e che pensa tutte le ragazza dovrebbero conoscere! Scopri come preparare una ‘White Mask’ idratante per il viso.

Dei piccoli aiuti nella cura della pelle e nel trucco che forse pochi conoscono, piccoli trucchetti semplici ed economici che vi faranno diventare più belle, scopriamo quali:

Bicarbonato di sodio

Ambra, tiene sempre in bagno un barattolino di bicarbonato di sodio. Cosa ci fa? Un semplice ed efficacissimo scrub esfoliante per il viso. Per realizzarlo basterà miscelare una piccola quantità di prodotto con dell’acqua e massaggiarlo sul viso. L’esfoliazione sarà perfetta e delicata.

Fondotinta

Quando vuole rendere il suo fondotinta liquido più coprente, Osservatricescaltra lo miscela sul palmo della mano con un poco di correttore. Stessa cosa quando erroneamente ha acquista una tonalità di fondotinta con un sottotono sbagliato per la sua pelle. Il fondotinta può essere corretto scaldando e freddando la tonalità con una puntina di correttore tendente al giallo o tendente al rosato.

Mascara

Il mascara molte volte risulta essere troppo liquido e poco performante, per questo Ambra lo espone all’aria inserendo lo scovolino più volte, facendo il classico movimento ‘dentro-fuori’ e il mascara risulterà essere più corposo ed efficace. Altro piccolo segreto è quello di piegare lo scovolino del mascara, in questo modo si eviterà di sporcarsi durante l’applicazione e le ciglia verranno incurvate in modo più veloce.

Baffetti

Molte volte applicando la cera per epilare la zona ‘baffetti’ ci si lesiona la pelle durante lo strappo. Per evitare questa problematica, Osservatricescaltra applica sempre del talco o della cipria nella zona baffetti prima di applicare la ceretta.

Rossetto

Anche se Ambra ama perdutamente le tinte labbra a lunga durata, quando vuole indossare uno dei suoi rossetti cremosi, non fa altro che tamponarlo con una velina dopo averlo applicato. In questo modo il rossetto durerà di più si fisserà in modo perfetto.

Se volete scoprire tutti gli altri segreti di bellezza di Ambra Raza, non vi resta che guardare il video!

Da oggi questi segreti di bellezza saranno anche vostri e potrete perché no, condividerli con le donne della vostra vita!

