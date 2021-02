Quadrotti di Cheesecake: per una colazione sana ed equilibrata!

I Quadrotti di Cheesecake morbidi e gustosi, rappresentano un dolce goloso ma sano ideale per la colazione e per una piacevole pausa durante la giornata.

La Cheesecake è senza dubbio un dolce molto amato che si presta a diverse preparazioni. Il suo cuore avvolgente esalta al meglio la base fragrante e la finitura, che può essere alla frutta o anche al cioccolato o al caramello, delizia il palato ad ogni morso.

Oggi scopriamo come preparare dei quadrotti di cheesecake gustosi, sani e leggeri e ideali da consumare per colazione o per merenda, in pratiche mini porzioni perfette anche da portare a lavoro. Scopriamo come prepararli passo dopo passo.

Quadrotti di Cheesecake: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

I Quadrotti di Cheesecake sono belli da guardare, invitanti e soprattutto ottimi da gustare perché preparati con ingredienti sani e leggeri e a dircelo è la stessa ideatrice, la bravissima food blogger stella_cooking-traveller:

“Morbidi quadrotti di cheesecake con un velo dolce di marmellata al ribes, per una colazione sana ed equilibrata. Ideale per una colazione e una merenda sana e gustosa Cremosa come la classica cheesecake”

Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per prepararli.

Gli ingredienti

“Per la base:

-100 gr di biscotti senza zuccheri

-latte di soia q.b.

Ingredienti per la crema:

-175 gr di formaggio spalmabile exquisa fitline

-250 gr di ricotta light

-250 gr di yogurt greco

-miele q.b.

-2 uova

-30 gr di farina aromatizzata gusto croissant oppure 20 gr di maizena.

Decorazione:

-marmellata al ribes e fragole fresche”

Il procedimento

“Frullare i biscotti e unire il latte poco alla volta fino a quando otterrete un composto sabbioso. Schiacciare il composto in una teglia, rivestita da carta da forno, con cerniera apribile. Riporre in freezer.

Nel frattempo preparare la crema: in un frullatore mettere lo yogurt, il formaggio spalmabile, la ricotta, il miele e le uova e azionare il frullatore…quando si è tutto ben mescolato aggiungere la farina(o la maizena) e mescolare il tutto.

Versare il composto nella teglia e infornare a 170 gradi per 60 minuti. Una volta cotta la cheesecake lasciarla raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché riporla in frigo per almeno 3 ore. Passato questo tempo togliere la cheesecake dallo stampo e ricavare dei quadrotti ,infine decorate con la marmellata( dopo averla messa a scaldare in un pentolino con un pó di acqua) e riporre in frigo per 20 minuti”

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE COMPRESA LA COTTURA 1 ORA E 20 MINUTI