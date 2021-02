Lady Gaga è a Roma per le riprese del film su Gucci ma, a West Hollywood, le rapiscono i cani, sparando al dog sitter

E’ una star planetaria di grande talento. Ha cantato all’inaugurazione per l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, indossando un abito strepitoso. Stiamo parlando di Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta. Le origini della cantante americana affondano le radici in Sicilia, per la precisione a Naso, comune di Nebrodi, in provincia di Messina.

Lady Gaga, star dal look sempre sorprendente, ama molto l’Italia. E’ arrivata a Roma, pochi giorni fa, per iniziare le riprese del film sulla vita di Maurizio Gucci. Interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’omicidio del patron della casa di moda fiorentina, avvenuto nel 1995. La regia è di Ridley Scott.

La pop star, per il periodo romano, ha scelto un attico con vista mozzafiato sui Fori Imperiali. Ha preferito alloggiare in un appartamento e non in un hotel per maggiore tutela, a causa della pandemia Covid.

Il soggiorno romano della star, appena iniziato, è stato sconvolto da un brutto episodio. Le hanno rapito i cani a West Hollywood. Tutti i dettagli della vicenda.

Rapiti i cani di Lady Gaga. Sparano al suo dog sitter

Non avrebbe mai pensato che le potesse accadere una cosa del genere. Lady Gaga ha appreso, da Roma, che i suoi cani sono stati rapiti. Il tutto è accaduto a casa sua, negli Stati Uniti, a West Hollywood per l’esattezza. L’episodio risale al 24 febbraio scorso e, di mezzo, c’è pure un ferito. La notizia è stata battuta da tutte le principali agenzie di stampa italiane.

Per portare via i cani hanno sparato al dog sitter della pop star. L’uomo si chiama Ryan Fischer, ha 30 anni, ed era a spasso con gli adorati cani di Lady Gaga, Koji, Miss Asia e Gustavo, tre esemplari di bulldog francese. Doveva essere una piacevole passeggiata serale, ma si è trasformata in un’aggressione terribile. Arrivato fuori casa intorno alle 21.40, sulla Sierra Bonita Avenue, due uomini armati hanno aperto il fuoco su di lui.

Dalle ricostruzioni della polizia, emerge che Fischer è stato colpito quattro volte al petto. E’ stato trasportato in ospedale in “gravi condizioni”. Non è ancora chiaro se gli uomini volessero chiedere un riscatto o, invece, sottrarre i cani per poi rivenderli.

I malviventi sono riusciti comunque a portare via due dei tre cani. Solo Miss Asia è riuscita a scappare ed è stata poi ritrovata dagli agenti. La cantante, affranta, ha offerto 500mila dollari di ricompensa a chiunque le riporti indietro Koji e Gustavo. Intanto, su Twitter, spopola il video del salvataggio di Miss Asia.