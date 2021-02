I capelli sono un vanto ma anche un cruccio quotidiano con cui fare i conti. Scopriamo 10 trucchetti per capelli da conoscere assolutamente per avere la vita più facile.

Ogni giorno ci si ritrova davanti allo specchio alla ricerca dell’acconciatura perfetta, ma siamo certi di compiere i gesti ideali per avere sempre capelli sani, forti e acconciati in modo grazioso? La beauty blogger Adriana Spink, ci regala 10 trucchetti per capelli che ogni donna dovrebbe conoscere.

Dieci consigli che faciliteranno la vita davanti allo specchio e che vi regaleranno una chioma sana e bellissima. Scopriamo quali sono!

10 trucchetti per capelli che dovresti conoscere assolutamente!

La bravissima beauty blogger Adriana Spink, ha voluto condividere con i suoi followers, 10 trucchetti per capelli davvero infallibili! Dieci consigli che seguiti potranno donare salute e anche un bellissimo aspetto ai capelli, ecco quello che ogni donna dovrebbe sapere:

1-Le spazzole

Le spazzole per capelli, anche le più moderne in silicone, necessitano di essere mantenute in modo corretto, questo per donare ottime prestazioni nella massima sicurezza per la salute. Ogni spazzola dovrà essere liberata dai capelli almeno ogni due, tre giorni e soprattutto lavata almeno una volta al mese. Importantissimo, farla asciugare in modo perfetto e con i dentini rivolti verso il basso.

2-Frizionare i capelli

Dopo aver lavato i capelli, la solita abitudine è quella di frizionare energicamente i capelli in un telo di spugna. Niente di più sbagliato! I capelli andrebbero semplicemente tamponati in modo delicato e trucchetto di Adriana Spink: avvolti in una t-shirt di cotone, questo perché il tessuto sarà in grado di assorbire l’acqua in eccesso e lasciare i capelli idratati e lucidi. Se hai i capelli danneggiati, prova l’impacco miracoloso!

3-La riga

Anche se ogni donna ama pettinare i propri capelli rispettando sempre lo stesso verso della riga, l’ideale sarebbe cambiarlo più spesso, questo per non viziare i capelli ed incorrere nello spiacevole inconveniente di vedere i capelli sempre più radi in quel punto.

4-Ombretto

Quando ci si pettina i capelli, se si osservano una riga o una stempiatura troppo evidente, si potrà rimediare tamponando delicatamente un ombretto dello stesso colore dei propri capelli. L’effetto sarà davvero piacevole e naturale.

5-Baby Hair

I baby hair per molti rappresentano un vero e proprio segreto di bellezza da curare, se però, facendo un’acconciatura si vorrà tenerli in ordine, basterà utilizzare uno spazzolino da denti vaporizzato di lacca. L’effetto sarà immediato e duraturo. Scopri tutti i modi per avere i capelli mossi senza utilizzare piastra e phon!

Non vi resta che seguire tutto il video per scoprire tutti e 10 i segreti per avere capelli sani e perfetti in modo semplice ed efficace!