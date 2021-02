Giulia Salemi delusa da alcuni concorrenti del GF Vip? Il gesto non lascia dubbi

Giulia Salemi sembrerebbe essere rimasta delusa da alcuni suoi ex compagni al Grande Fratello Vip. Il suo gesto su Twitter non sembra lasciare molti dubbi.

Giulia Salemi è stata l’ultima concorrente ad aver abbandonato la casa del GF Vip per volere del pubblico del piccolo schermo, ma nonostante ciò resta uno dei personaggi più chiacchierati anche al di fuori del programma. Il motivo? Dopo la sua uscita, la bella modella persiana ha ripreso il controllo dei suoi profili social esternando quello che pensa dopo la fine della sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

Dopo aver rotto il silenzio commentando quanto l’è accaduto nel corso di questi mesi, Giulia, probabilmente presa dalla curiosità, ha iniziato a leggere su Twitter quello che il pubblico pensa di lei e tra una lettura e l’altra è scappato qualche like sospetto che non è di certo sfuggito al pubblico della rete, che da sempre si è subito dimostrato molto attento su tutto ciò che riguarda i vipponi di Alfonso Signorini.

Che cosa è successo? Giulia Salemi ha messo un like ad dei tweet contro Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, segno che forse il loro atteggiamento nelle ultime settimane nei suoi confronti l’ha delusa e non poco? Ecco cosa recitavano i tweet a cui lei ha messo il like.

Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò: il gesto di Giulia Salemi non passa inosservato

Giulia Salemi, come anticipato, ha messo il like a ben due messaggi rivolti ai suoi ex compagni di viaggio che non sono affatto sfuggiti al popolo della rete che hanno subito notato il suo gesto, riportandolo in rete. Ecco il primo messaggio, quello rivolto contro Andrea Zelletta, che fa riferimento ad un gesto che avrebbe fatto nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

“Andrea Zenga pur di non lasciare Pierpaolo da solo ha deciso di fare con lui la radio nel caso in cui ci fosse. Andrea Zelletta invece ha sempre detto che la squadra che vince non si cambia però lui l’ha cambiata l’ultima settimana. Ritengo che il suo atteggiamento sia sempre peggio e che sia un amico di m** in tutto e per tutto” recita il tweet a cui Giulia ha messo il like contro Zelletta.

“La Salemi dopo essere uscita ha ringraziato tutti i concorrenti nonostante tutto quello che le hanno fatto durante il suo percorso. Sono del parere che noi non ti meritiamo sei decisamente troppo per questo mondo“ recita un altro tweet che ha catturato la sua attenzione in questi giorni sui social.

“Dayane si è sfogata prima con Giulia definendosi imperfetta ed un completo casino. Giulia l’ha rassicurata e le ha detto che è proprio questo che la rende più bella e che non deve assolutamente pensare di essere sbagliata” esordisce un altro tweet notato dalla Salemi. “Dayane si sfoga con Rosalinda e le dice di essere infelice e lei invece di consolarla, le dice che deve lavorare su se stessa“ conclude, parlando del rapporto che si è creato tra la bella modella brasiliana, tra l’altro il suo agente ha lanciato un appello alla produzione, e la fidanzata di Pierpaolo.

Questa è per te :

“Sei come un onda che ribatte e sbatte dentro di me

Mi hai già portato al largo dove un appiglio non c’è

Non posso più tornare indietro, non conosco la via

Non voglio più tornare indietro e stare

Senza di te, io non potrei“ ❤️#prelemi #gfvipradio — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 21, 2021

Zelletta e Rosalinda hanno deluso Giulia Salemi? Dai like messi da lei su Twitter non sembrerebbero esserci dubbi, ma sicuramente stasera al Grande Fratello Vip tornerà nella casa per avere un nuovo confronto con i suoi compagni di viaggio.