Dayane Mello, l’agente contro il GF Vip: “La fate passare per un mostro”

L’agente di Dayane Mello si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la produzione del Grande Fratello Vip, lanciando un appello per la diretta prevista questa sera con Alfonso Signorini.

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’edizione. In particolar modo dopo le ultime settimane, in quanto la sua amicizia con Rosalinda Cannavò sembrerebbe essere arrivata al capolinea dopo aver fatto sognare milioni di telespettatori, ma da quando l’attrice si è avvicinata ad Andrea Zenga le cose sembrano essere davvero diverse tra loro.

Tant’è che durante la scorsa diretta non sono mancati i colpi di scena. In quanto Alfonso Signorini ha mostrato alla Cannavò cosa ha detto la Mello alle sue spalle e lei l’ha accusata di volerla manipolare. Questo però non è piaciuto ai fan della bella modella brasiliana, in quanto hanno trovato ingiusto il trattamento riservato nei suoi confronti perché non avrebbero mostrato a lei ciò che gli altri hanno detto sul suo conto, ma soltanto quello che lei ha fatto o detto in settimana.

I fan di Dayane si sono ribellati e a loro si è aggiunta anche la voce di Paola Benegas, agente della Mello, che si è lasciata andare ad uno sfogo contro la produzione del GF Vip, accusandoli di usare due pesi e due misure a seconda del concorrente e per questo motivo ha lanciato loro un appello in vista della diretta di questa sera.

L’agente di Dayane Mello lancia un appello alla produzione del GF Vip

Un faccia a faccia molto duro tra Dayane e Rosalinda: tra l’accusa di essere gelosa e quella di essere “furba”, sembra lontano un punto di incontro… #GFVIP pic.twitter.com/ugHcl3oJ5v — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

L’agente di Dayane Mello ha chiesto alla produzione del reality show di canale 5 di mostrare non solo quanto la concorrente dice sui suoi compagni di viaggio, ma anche quello che gli altri dicono sul suo conto. In quanto questo non sarebbe un atteggiamento molto corretto, soprattutto se considerato che la Mello ha da poco subito un lutto e che questo non fa altro che aumentare una forma di stress nei suoi confronti.

“Chiedo alla produzione del Grande Fratello Vip di mostrare a Dayane tutto ciò che gli altri concorrenti dicono di lei alle sue spalle, visto che non fanno altro che parlare di lei 24 ore su 24“ ha esordito l’agente della Mello, tra l’altro nelle scorse ore lei ha avuto un crollo nella Casa.

“Non è giusto mostrare soltanto le cose che dice lei e mai nulla di quello che gli altri dicono sul suo conto” ha aggiunto. “Lei ha subito un grave lutto da poco tempo e la state facendo passare come se fosse un mostro, esponendola soltanto ad ulteriore stress psicologico” ha concluso. “Spero che durante la prossima diretta si possa riuscire a mostrare tutto, perché la realtà dei fatti è un’altra“ ha aggiunto. “Sembra che ci siano due pesi e due misure diverse. Adesso basta: è ora di mostrare tutto quello che succede”

Paola Benegas, l’agente di Dayane Melo, non le ha di certo mandate a dire. Durante la diretta di questa sera, Alfonso Signorini al GF Vip replicherà su quanto affermato da lei nelle scorse ore?