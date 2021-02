Dayane Mello crolla durante la notte al Grande Fratello Vip: “Voglio morire”, dice tra le lacrime. E su Rosalinda Cannavò dice: “La amo”.

Dayane Mello crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e si lascia andare ad uno sfogo tra le lacrime tirando fuori tutto il dolore accumulato. Ad ascoltarla e a consolarla è stato Pierpaolo Pretelli che è riuscito a farla sfogare rassicurandola e incoraggiandola a non mollare.

Quella di ieri è stata una giornata particolare per la modella brasiliana. Dopo la puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip nel corso della quale ha avuto durissimi scontri sia con Stefania Orlando che con Rosalinda Cannavò, Dayane ha avuto un crollo pensando a quanto accaduto negli ultimi cinque mesi. tutto è avvenuto di notte, dopo la festa organizzata dal Grande Fratello che ha portato un po’ di allegria in casa. La Mello, al termine della serata, è riuscita a riavvicinarsi a Rosalinda chiarendo con lei dopo il durissimo scontro avuto in puntata, ma poi, in giardino con Pierpaolo, è crollata.

Il chiarimento di Dayane Mello con Rosalinda Cannavò

La serata complicata di Dayane Mello è cominciata con il chiarimento con Rosalinda Cananvò. Dopo la festa, in veranda, la modella brasiliana si è seduta accanto all’attrice siciliana facendo il primo passo per il chiarimento. A parlare per prima, però, è stata Rosalinda che ha ribadito tutto il suo affetto per lei.

“Sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me. Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l’ho detto a Samantha è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po’ più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”.

In lacrime, poi, ripensando ai video visti durante la puntata del Grande Fratello, Rosalinda ha aggiunto: “Mi ha fatto tanto male quel video perché me lo aspettavo da tutti tranne che da te. Ma non cambia il bene che ti voglio, e tutto quello che ti ho promesso l’ho mantenuto e se sto cosi in questi giorni era solo per te”.

Rosalinda, poi, ha parlato della storia con Andrea Zenga: “Per la prima volta nella mia vita io sto bene“ e Dayane ha risposto – “Meno male che stai bene“.

Il crollo psicologico di Dayane Mello

In giardino, poi, supportata da Pierpaolo Pretelli, si è lasciata andare ad un amaro sfogo piangendo. “Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso”, ha detto tra le lacrime.

«Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario», l’ha consolata Pierpaolo.

Pierpaolo, poi, l’ha esortata a pensare all’affetto che il pubblico le ha dimostrato e a godersi gli ultimi giorni potendo contare anche su Rosalinda con cui ha chiarito. Proprio facendo riferimento a Rosalinda Cannavò, ha aggiunto: “Io la amo”, facendo capire tutto il bene che prova per l’amica.

Su Twitter, gli utenti, colpiti dallo sfogo di Dayane, hanno commentato così: «C’è ancora chi dice che Dayane sia una stratega. Ha un dolore inimmaginabile», «Forza Dayane, siamo con te».