Rosalinda Cannavò non si trattiene, duro sfogo su Dayane: “Fai giochetti con me”

Rosalinda Cannavò non le ha di certo mandate a dire. Durante la diretta di questa sera con il Grande Fratello Vip c’è stato un duro scontro con Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò durante questa quinta edizione del GF Vip si è molto legata a Dayane Mello. Le due hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo attraverso la loro amicizia speciale. Amicizia che purtroppo sembra essere arrivata al capolinea e a dimostrarlo ci ha pensato un duro confronto avvenuto tra loro durante la diretta di questa sera quando Alfonso Signorini ha mostrato loro ciò che è successo questa settimana.

Le due non si sono di certo risparmiate. In particolar modo Rosalinda che, dopo aver raggiunto una maggiore consapevolezza durante il suo viaggio nella casa più spiata d’Italia, ha accusato Dayane di averla manipolata per tutto questo tempo e di aver fatto dei giochetti con lei. A confermarlo sembrerebbe non esserci soltanto il tuo pensiero, ma anche quello dei suoi compagni di viaggio. “Ora ripeti le cose di Tommaso?“ ha chiesto in maniera retorica la Mello, che ha accusato a sua volta la sua ex amica speciale di non avere un pensiero suo ma di utilizzare quello degli altri per esprimersi.

Rosalinda Cannavò ha accusato Dayane di fare giochetti con lei, delusa nell’aver sentito quanto quella che credeva essere la sua amica ha detto nei suoi confronti.

Siamo davanti alle battute finali di un rapporto che non è mai stata una semplice amicizia. Cinque mesi intensi… che hanno visto Rosalinda e Dayane vivere momenti incredibili. Cosa resta ora? #GFVIP pic.twitter.com/SpUUg5wkj8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Dayane Mello una furia con Rosalinda Cannavò: “Sei falsa!”

Un faccia a faccia molto duro tra Dayane e Rosalinda: tra l’accusa di essere gelosa e quella di essere “furba”, sembra lontano un punto di incontro… #GFVIP pic.twitter.com/ugHcl3oJ5v — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Dayane Mello non se n’è stata di certo lì a guardare e quando Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui lei diceva di aver vissuto una storia d’amore, ha subito fatto notare che Rosalinda Cannavò ha messo i puntini sulle “I” facendo notare che la loro era soltanto un’amicizia. “Anche l’amicizia è sentimento di amore” ha replicato la bella modella brasiliana con cui in un secondo momento ha concordato anche la Cannavò.

Le due però non hanno trovato un punto di incontro. Tant’è che Dayane ha accusato Rosalinda di essere una persona falsa perché si sarebbe avvicinata ad Andrea Zenga soltanto per avere maggiori possibilità, attraverso una storia d’amore, di arrivare in finale piuttosto che continuando ad esserle amica. Amicizia che a suo parere ha rinnegato. Rosalinda, durante il corso di questa serata, ha avuto anche modo di poter vedere le parole del fratello di Juliano che l’ha accusata di approfittarsi di sua sorella e non ha potuto nascondere la delusione provata in quel momento anche se subito dopo ha visto un video messaggio di suo padre in cui le diceva di fare attenzione a chi crede sia suo amico.

Rosalinda Cannavò è scoppiata in lacrime in diretta, non riuscendo a nascondere la delusione provata durante il corso della serata. Delusione che è aumentata quando Alfonso Signorini ha chiesto a Dayane cosa ne pensasse delle sue lacrime. “Che cosa devo pensare? Piange ormai da 5 mesi“.

“Io ho avuto una storia d’amore lì dentro”… in settimana Dayane ha “superato” la definizione di amicizia nel suo rapporto con Rosalinda. #GFVIP pic.twitter.com/UDjencA8ZR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Rosalinda e Dayane, purtroppo, sembrano essere arrivate ad un punto di non ritorno.