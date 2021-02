By

Fabio Fazio in ospedale per un piccolo intervento chirurgico. Che tempo che fa sospeso la settimana prossima. Quando torna in onda.

Piccolo intervento chirurgico per Fabio Fazio. Ad annunciarlo è stato il conduttore nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa il 21 febbraio. Un piccolo problema che il conduttore risolverà nei prossimi giorni. L’indisponibilità a condurre ha così spinto i vertici di Raitre a sospendere la puntata di Che tempo che fa della settimana prossima.

“Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha fatto sapere il conduttore.



Operazione per Fabio Fazio: ecco quando torna in onda Che tempo che fa

Che tempo che fa, a causa di un piccolo intervento chirurgico a cui si sottoporrà Fabio Fazio nei prossimi giorni, nel prossimo weekend, non andrà in onda. Motivo er il quale è stato anticipato il collegamento con Amadeus e Fiorello per il Festival di Sanremo 2021. Nella puntata del talk show di Raitre trasmessa il 21 febbraio, infatti, Amadeus e Fiorello hanno fornito alcune anticipazioni sul Festival che, normalmente, vengono annunciate alla vigilia.

Ai microfoni di Fabio Fazio, Amadeus ha annunciato la presenza di Loredana Bertè sul palco del Teatro Ariston come super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Annuncio che è stato poi confermato dalla stessa Bertè sui social. Alla prima serata, ha confermato Amadeus, “ci saranno anche Naomi Campbell, il primo quadro di Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic. Se ho incontrato Naomi? Non ancora, solo a distanza, è dall’altra parte del mondo”.

Dopo aver salutato il proprio pubblico annunciando la temporanea sospensione del programma, i telespettatori si chiedono quando tornerà in onca Che tempo che fa. “Appena sarà possibile saremo di nuovo qua”, si legge sulla pagina Instagram del programma.

Non si sa ancora con quale trasmissione sarà sostituito Che tempo che, appuntamento fisso del weekend degli italiani. A Fabio Fazio rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione per vederlo nuovamente in onda con tutta la squadra di Che tempo che fa e i suoi numerosi ospiti il prima possibile.