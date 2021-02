By

Flora Canto incinta del secondo figlio: dolce annuncio sui social e tenere parole del compagno Enrico Brignano, foto.

La famiglia di Flora Canto ed Enrico Brignano si allarga ufficialmente. L’attrice è incinta del secondo figlio e, tra qualche mese, renderà il compagno Enrico Brignano papà del secondo figlio regalando un fratellino o una sorellina alla piccola Martina. Dopo aver aspettato i tempi giusti, Flora ha annunciato di essere in dolce attesa con la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia il suo bellissimo sorriso e il dolce pancino che s’intravede già benissimo sotto il vestito che indossa.

Flora Canto aspetterà un maschietto o una femminuccia? Come spiega l’attrice, pur indossando un vestito rosa, non si sa ancora se in casa Canto-Brignano arriverà un bambino o una bambina.

Flora Canto incinta, il dolce annuncio di papà Enrico Brignano

Innamorati della loro piccola Martina che ha cambiato la vita di entrambi, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno deciso di allargare la famiglia e, oggi, condividono la loro felicità con tutti i fans. Su Instagram, al settimo cielo, Flora ha scritto:

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte.. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti da amici e fan. “Amoreeeee che gioia ! Sono sicura che sono due gemelli! Sei felice?“, scherza Tosca D’Acquino. “Sono tanto felice per voi”, aggiunge Alessia Ventura che diventerà mamma per la prima volta tra pochi mesi.

Anche Enrico Brignano ha voluto condividere la propria gioia con le persone che lo seguono. Con una splendida foto di famiglia in cui c’è anche la primogenita Martina, l’attore scrive: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ❤️ tra poco saremo in 4″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Uno splendido regalo per Martina che, tra poco, potrà giocare con un fratellino o una sorellina. Tanti auguri a Flora Canto ed Enrico Brignano.