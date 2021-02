Flora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano: “Il mio rifugio sicuro”

Flora Canto e Martina sono la compagna e la figlia di Enrico Brignano. L’attrice: “Il mio rifugio sicuro”. Lui: “Con loro è sempre bello”.

Flora Canto ed Enrico Brignano formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Uniti, sempre più innamorati, complici, ironici e genitori meravigliosi della piccola Martina, Flora ed Enrico Brignano condivido sui social alcuni momenti della loro vita insieme conquistando sempre di più il cuore dei fans.

Un amore importante, quello che unisce Flora Canto ed Enrico Brignano che condividono anche la passione per la recitazione.

Flora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano: dediche d’amore sui social

Molto presente sui social dove riesce sempre a strappare un sorriso ai followers con la sua ironia, Flora Canto si lascia spesso andare a bellissime dediche d’amore per la sua piccola Martina e per il compagno Enrico Brignano. “E poi ti guardo sorridere e capisco che sei tu il mio rifugio sicuro”, ha scritto condividendo una foto scattata al madre in cui stringe la sua bambina e che potete vedere qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Anche Enrico Brignano, innfamoto delle sue donna, parla spesso dell’amore da cui è stato travolto da quando, nella sua vita, è arrivata Flora con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita di Martina.

“Con voi due accanto a me è sempre una bella giornata”, scrive l’attore a corredo della foto che potete vedere più in basso. Un amore unico e importante quello che lega i due attori che si sono conosciuti grazie al lavoro.



“Qualche tempo dopo ci siamo fidanzati: Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomini all’antica. È generoso e premuroso”, ha raccontato la Canto in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Diva e Donna. Prima di parlare apertamente del loro amore, hanno aspettato due anni.

“Innanzitutto perché Enrico è un uomo molto geloso del privato. E poi avevo paura di essere giudicata male: ci ho messo tanti anni a costruirmi la carriera e voglio prendermi le mie soddisfazioni. Non permetto a nessuno di chiamarmi raccomandata. Mai lavorato per merito suo”, raccontava a Diva e Donna.



Ad unirli, oggi, è un amore sempre più grande, la loro bambina e l’ironia che è il filo conduttore del loro rapporto.