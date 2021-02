Dayane Mello si dichiara in diretta a Rosalinda Cannavò: la sua reazione

Dayane Mello si è dichiarata in diretta al Grande Fratello Vip con Rosalinda Cannavò, la sua amica speciale, ma come ha reagito quest’ultima? Ecco la sua reazione.

Dayane Mello durante il corso della diretta di questa sera al GF Vip ha fatto un importante passo avanti. In particolare modo nei confronti di Rosalinda Cannavò, in quanto mentre si trovava in collegamento con Alfonso Signorini ha ammesso di aver provato un sentimento d’amore nei confronti della sua amica speciale.

Attenzione, la bella modella brasiliana non si riferiva a quell’amore che può essere un sentimento di amicizia, ma un amore vero e proprio, una relazione e che non ha mai trovato il coraggio di confidare prima d’ora. Per questo motivo non appena Rosalinda si è avvicinata ad Andrea Zenga lei si è ingelosita, non vedendo di buon occhio la loro unione.

Questa sera la verità è venuta a galla e Dayane Mello si è dichiarata a Rosalinda Cannavò, ammettendo che non ha pensato del poter proseguire questo rapporto come una relazione vera e propria con lei perché al di fuori della casa più spiata d’Italia entrambe devono fare i conti con la realtà che vivono e che lei deve pensare a sua figlia. Nonostante ciò ci ha tenuto a sottolineare che quello che ha provato per Adua, l’è capitato soltanto una volta nella vita. Ma come avrà reagito la Cannavò di fronte alla dichiarazione ricevuta in diretta?

Ripercorrere insieme la strada fatta insieme… capire che è possibile gioire della felicità altrui. Realizzare che, ancora oggi, Dayane e Rosalinda hanno bisogno l’una dell’altra. #GFVIP pic.twitter.com/3bsUN0Apbj — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Rosalinda Cannavò risponde a Dayane Mello: “Anche io ti ho amata”

Rosalinda Cannavò si è subito scusata per non aver compreso il tutto, in quanto si sarebbe comportata in maniera diversa nei suoi confronti cercando di comprenderla e rassicurarla quando non riusciva a comprendere molti dei suoi atteggiamenti. Anche lei ha provato amore per Dayane Mello, in quanto per lei non è importante il genere di una persona ma quello che lei è realmente.

Rosalinda e Dayane si sono finalmente ritrovate dopo settimane in cui avevano litigato furiosamente. D’ora in poi avranno un rapporto nuovo, diverso, ancora più speciale di quello che le legava prima perché il loro amore continuerò anche al di fuori del Grande Fratello Vip anche se non come quello di una classica coppia, ma come due persone che nonostante tutto si vogliono bene.

Dayane, che oggi aveva lanciato un appello per Stefania Orlando, ha ammesso che quello che prova non è stato assolutamente nulla di programma, ma che è se n’è resa conto con il passare dei giorni. “E’ stato qualcosa che è nato senza alcuna forzatura“ ha spiegato.

È nato un amore da parte mia. Non sbocciato “per paura di”.

“Perché io la amo”. #GFVIP pic.twitter.com/O9h7ot04hs — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono ritrovate, eliminando via ogni tipo di incomprensione che le avevano allontanate in questi giorni.