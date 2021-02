Pace fatta tra Stefania Orlando e Dayane? La Mello lancia un appello

Stefania Orlando e Dayane Mello hanno fatto pace al Grande Fratello Vip dopo la discussione avvenuta venerdì scorso? La bella modella brasiliana ha lanciato un appello al pubblico.

Stefania Orlando e Dayane Mello durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini al GF Vip se ne sono dette di tutti i colori. Le due, purtroppo, sembra chiaro come al sole che non andranno mai d’accordo. O almeno questo è quello che pensava il pubblico del piccolo schermo rispetto a quanto mandato in onda, ma la realtà sembrerebbe essere piuttosto diversa quanto percepito.

Dayane e Stefania, poche ore fa, sono apparse tutt’altro che nemiche, anzi. La bella modella brasiliana ha lanciato un appello al pubblico di canale 5, chiedendo di salvare Stefania e di mandarla in finale. Il motivo? Se pensate che le due abbiano finto di non starsi simpatiche, beh vi sbagliate di grosso. Dayane Mello ha lanciato un appello per Stefania Orlando perché nonostante le divergenze ritiene che sia stata una concorrente che si meriti di andare in finale.

Dayane Mello lancia un appello per Stefania Orlando: le sue parole

Dayane Mello ci ha tenuto a chiarire che nonostante lei e Stefania Orlando non vadano d’accordo, quest’ultima si merita ugualmente la finale.

“Io sono del parere che tu ti meriti di andare in finale perché sei un peperino e ci piaci così come sei” ha esordito Dayane, tra l’altro il suo agente ha lanciato un appello alla produzione. “Sei una donna intelligente con molto carattere” ha proseguito dopo aver fatto il suo appello al pubblico che ha seguito il tutto da casa. “Al di là di tutto” ha replicato Stefania. “Anche io penso lo stesso di te. Ho sempre detto, ci sono le famose clip, che nonostante le nostre divergenze, tu rappresenti una vera concorrente e che meriti il posto in finale“ ha aggiunto.

L’appello di Dayane Mello per salvare Stefania Orlando: “io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperoni però ci piace, sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga figa!”#GFVIP

pic.twitter.com/VAjmqGjjE4 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 22, 2021

Sembrerebbe proprio che Stefania Orlando e Dayane Mello abbiano finalmente trovato un punto di incontro. Che questo sia l’inizio di una loro amicizia? Staremo a vedere.