Perché alcune coppie riescono a superare le difficoltà e altre no?

Nessuna relazione non è immune ai problemi e alle difficoltà, ma alcune coppie sanno come superare le difficoltà perché hanno capito una cosa fondamentale.

L’amore attraversa diverse fasi, secondo alcuni solo le coppie che riescono a superare queste 5 tappe comuni a tutti riescono a coronare il loro sogno d’amore. Se molte storie d’amore finiscono è perché non riescono a superare questi “passaggi obbligati”.

Il fatto di non farcela non significa che queste coppie si amino di meno o che siano meno brave. Se alcune coppie ce la fanno ed altre no è solo perché le coppie che durano a lungo hanno capito delle cose importanti.

Le coppie che riescono a superare le avversità fanno questo

La vita di una coppia è destinata a vivere momenti buoni e momenti meno idilliaci, alti e bassi sono riservati a tutte le coppie, non importa quanto si amino.

Stare insieme, convivere e avere progetti futuri comuni significa smettere di ragionare da singolo individuo e vedere la vita a 4 occhi anzichè a due. Mettersi nei panni dell’altro, considerare anche i suoi punti di vista, comunicare e alimentare ogni giorno la fiamma dell’amore non è semplice. Secondo alcuni il vero amore esiste solo per le coppie in grado di fare questo, secondo altri se una coppia riesce a durare nel tempo dipende dal loro atteggiamento reciproco.

Litigare su come educare i figli, confrontarsi sulle decisioni da prendere, risolvere i problemi economici… la lista delle difficoltà di una coppia è molto lunga, ma se c’è chi ce la fa e chi no è perché chi ce la fa risponde così alle difficoltà:

1. Si nutrono di ottimismo attivo

Le coppie orientate sull’ottimismo attivo non solo cercano di restare positive ma si danno da fare per cambiare le cose che non vanno. ” Ottimizzare un impegno – morale – per far accadere le cose“, come da citazione di George S. Everly. Questo significa che davanti ad una avversità i due partner parlano, si consultano, non offendono, non infieriscono, non danno colpe all’altro, non sono cinici.

2. Sono sempre onesti

Qualunque cosa accade le coppie salde sono oneste. Non nascondono un problema all’altro, mettono tutto sul piatto affinché insieme riescano a trovare la soluzione al problema. Questo significa che quando c’è una difficoltà da risolvere ognuno accetta di assumersi le proprie responsabilità e perdonare l’altro per i propri errori.

3. Sono determinati

Cosa ti fa raggiungere un obiettivo? solo la voglia di raggiungerlo. Se lo vuoi davvero ti dai da fare per ottenerlo, ti impegni. Questo significa che davanti ad una difficoltà le coppie non perdono di vista l’obiettivo di avere successo nella loro vita coniugale. Quindi se un problema i frappone tra la coppia e l’obiettivo finale, la coppia si attiva per trovare una soluzione e la mette in pratica, anche se questa soluzione dovrebbe rivelarsi rischiosa.

4. Sono testardi e non si arrendono

Questo punto si collega al precedente, la chiave spesso sta nella determinazione di entrambi i partner. Combattere insieme, ognuno con le proprie armi, non accettare sconfitte e ai fallimenti, sostenersi a vicenda per tenere alla larga lo sconforto, con perseveranza, questo è il miglior piano d’attacco contro le difficoltà.

5. Non perdono mai il controllo

Spesso ciò che annienta la coppia è la perdita del controllo. Le persone si fanno sopraffare dalla rabbia, si mostrano ostili, offensivi, impulsivi, questo tipo di comportamento distrugge la coppia. Le parole feriscono come lame e spesso non passano nel dimenticatoio. Una volta proferite è impossibile tornare indietro. Bisogna fare in modo di non proferire sentenze spiacevoli, bisogna imparare a contare, a respirare a lasciare che i minuti scorrendo schiariscano i pensieri e che il respiro profondo rallenti i nostri impulsi, questo è quello che fa una coppia che dura in piena lite.