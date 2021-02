Dayane Mello, Cristiano Malgioglio: “Voglio provare a convincerla”

Dayane Mello ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con Cristiano Malgioglio e quest’ultimo, intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo, si è dato una missione da portare a termine con lei dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è stata la prima concorrente ad essere stata eletta come finalista di questa quinta edizione del GF Vip, creando non poche polemiche con il pubblico della rete, non soddisfatto che durante la fase del televoto abbiano partecipato anche i telespettatori brasiliani, ma nonostante tutto si è guadagnato il suo posto. Anche perché, che piaccia o meno, nella casa più spiata d’Italia si è fatta notare e non poco, creando sempre nuove dinamiche.

Durante questo percorso nel programma, la bella modella brasiliana ha creato dei bellissimi rapporti. Oltre a quello con Rosalinda Cannavò, anche se le due si sono allontanate e lei l’ha pesantemente attaccata, Dayne ha legato in particolar modo anche con Cristiano Malgioglio. I due, durante il poco tempo trascorso insieme, sono riusciti ad instaurare un bellissimo legame. Legame che entrambi vogliono far proseguire al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Tant’è che Cristiano, intervistato dal settimanale Nuovo, sembra nutrire grosse speranze sulla loro amicizia. In quanto si è promosso che una volta terminata l’avventura di lei al GF Vip, vorrà convincere sua madre ad avere un rapporto con lei. Le due, infatti, non si parlano da anni e la donna ha inviato un video messaggio da farle vedere durante la diretta in cui le chiedeva di non nominarla più e non sembrava essere particolarmente intenzionata a voler ricostruire un rapporto con lei.

Cristiano Malgioglio vuole che Dayane Mello abbia un rapporto con sua madre, convinto che tale assenza la faccia soffrire e non poco.

Cristiano Malgioglio, la confessione su Dayane Mello: “Mi piacerebbe riuscirci”

Cristiano Malgioglio, come anticipato, spera che una volta terminata questa quinta edizione del Grande Fratello Vip possa convincere la madre di Dayane ad avere un rapporto con lei. In quanto non solo questa separazione ha creato un vuoto dentro di sé, ma si sta perdendo una figlia forte e determinata, che potrebbe farle conoscere anche una bellissima nipotina.

“Non ho mai nascosto che mi piacerebbe molto aiutarla nel ricostruire un rapporto con sua madre” ha esordito Malgioglio su Dayane Mello. “Voglio provare, magari grazie all’aiuto di suo fratello, ad avere il suo numero in modo tale da contattarla” ha proseguito. “La mia unica speranza è che possano riabbracciarsi al più presto“ ha confidato a cuore aperto. “Lei, quando eravamo all’interno della Casa, mi ha raccontato che era stata abbandonata da piccola e che non aveva nulla da mangiare“ ha concluso amareggiato.

“Mi ha confidato anche che sua madre faceva la prostituta e che non aveva mai avuto modo di poter avere un rapporto con lei” ha aggiunto, ma purtroppo la donna non sembra nutrire le stesse speranze del paroliere di Mina in quanto ha chiesto a sua figlia Dayane, tra l’altro suo fratello Juliano è intervenuto sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò, di non cercarla più e di smetterla di dire giro che faceva la prostituta perché non corrisponderebbe alla verità dei fatti anche se l’altro suo figlio ha confermato la versione della Mello.

Attualità e intrattenimento, sketch e performance musicali, ma soprattutto esclusive interviste ai nostri Vipponi: tutto questo è #GFLATESHOW ed inizia ora🤩

Tutti su #MediasetExtra e live su #MediasetPlay! pic.twitter.com/iBLPWFYAPm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2021

Dayane Mello accetterà la proposta di Malgioglio di provare a rincontrare sua madre? Lei, durante la permanenza di lui al GF Vip, gli aveva promesso che lo avrebbe fatto, ma da quel momento ne sono cambiate di cose. In quanto non solo ha perso un fratello, Lucas è morto soltanto qualche settimana fa a causa di un incidente stradale, ma sua madre le ha chiesto di non cercarla più. Staremo a vedere se Malgioglio riuscirà nel miracolo.