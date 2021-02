Le abitudini sbagliate che possono incrementare la cellulite

La cellulite si può combattere basta porre maggiore attenzione non solo a tavola. Scopri le abitudini sbagliate che aumentano l’inestetismo della cellulite.

Un inestetismo che è comune a tantissime donne di qualsiasi età, un vero e proprio problema per alcune. Non è altro che un accumulo di adipe nel sottocute di zone specifiche del corpo. Ci sono zone del corpo dove sono maggiormente concentrate come cosce fianchi e braccia, si nota subito la pelle come la buccia d’arancia.

Gli inestetismi della cellulite possono comparire per diversi motivi tra cui la scarsa idratazione, vita molto sedentaria, seguire un’alimentazione sregolata e molto ricca in sale. Ma anche la menopausa o la gravidanza potrebbe determinarla. Sicuramente ci sono delle abitudini sbagliate che possono incrementare la cellulite, scopriamo quali.

Abitudini sbagliate che incrementano la cellulite

La cellulite è un inestetismo comune a tante donne, che si può curare e prevenire, basta porre la giusta attenzione. Sicuramente avere delle abitudini sbagliate possono intensificare il problema scopriamo quali.

1-Alimentazione sbagliata: assumere regolarmente alimenti ricchi in zuccheri e sale non va per nulla bene. Quindi sono da evitare: carboidrati, formaggi grassi, insaccati, pesce e carne grassi, prodotti da dolci e salati lievitati, grassi di origine animale, snack salati, patatine e bevande gassate e zuccherate. Inoltre evitate di condire le pietanze con sale prediligete se potete le spezie ed aromi, ecco qualche consiglio da seguire!

-Scarsa idratazione: bere acqua durante l’arco della giornata è davvero importante. Basti pensare che circa il 60% del nostro corpo è composto da acqua. Si dovrebbero bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno che favorisce la diuresi. Non solo l’acqua garantisce il giusto assorbimento dei nutrienti ma aiuta ad eliminare le scorie.

-Non bere tisane: ci sono alcune tisane a base di finocchio, tè verde, carciofo, sono davvero di grande aiuto ma non prese in considerazione da molte donne. Ecco come utilizzare i carciofi in caso di cellulite.

-Snobbare i cetrioli: il cetriolo è un alimento non amato da molte donne, ma sarebbe buona abitudine inserirlo regolarmente nella dieta. Basti pensare che contiene circa il 96% di acqua, non solo idrata, aiuta a perdere peso, ma aiutano a prevenire la ritenzione idrica. Potete assaporarli così o mangiarli in un’insalata mista.

-Vita molto sedentaria: praticare uno sport o dedicarsi anche ad una passeggiata veloce una volta al giorno è importante a prescindere dalla cellulite. Infatti è una buona soluzione che permette di vivere bene soprattutto se accompagnata ad un’alimentazione sana ed equilibrata. In caso di inestetismo della cellulite è importante praticare sport perchè la sedentarietà potrebbe incrementare il problema. Lo sport che si consiglia in caso di cellulite è l’acquabike, non solo aiuta a perdere peso, ma allevia la cellulite e tonifica il corpo, andando a contrastare gli inestetismi della cellulite. Se siete in smartworking alzatevi spesso oppure utilizzate un poggiapiedi ed evitate di accavallare le gambe mentre lavorate.

-Indossare capi molto aderenti: se avete l’abitudine di indossare capi molto stretti tipo leggins, maglie e abiti stretti possono incrementare la cellulite quindi ponete maggiore attenzione. Anche calze autoreggenti non aiutano perchè vanno a creare una compressione che potrebbe ostacolare il flusso sanguigno e cosa determina? Potrebbe accadere un ristagno dei liquidi.

-Scarpe con tacchi alti: se è un’abitudine a lungo andare potrebbe essere deleterio per la cellulite. Quindi preferite scarpe comode e non con tacchi troppo alti, ogni tanto non fa nulla indossarli ma non frequentemente.

-Fumare: sembrerà strano, ma le donne che fumano tanto sono maggiormente predisposte alla cellulite.

-Stress: purtroppo può incrementare l’inestetismo. Quando si è sotto stress aumenta il livello di cortisolo e quindi si ha una maggiore concentrazione sanguigna di sodio rispetto al potassio. Si sa che il sodio è proprio uno dei responsabili della ritenzione di liquidi.

Ponete più attenzione in caso di cellulite, parlatene sempre con il medico se volete eliminare i fastidiosi inestetismi! Ogni tanto concedetevi un massaggio. Quindi evitate queste abitudini sbagliate che possono incrementare il problema.