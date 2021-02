Allerta alimentare per un trancio di pesce spada affumicato potenzialmente pericoloso. Qual è e come riconoscerlo.

Tra gli alimenti più a rischio, quando si parla di alimentazione, c’è sicuramente il pesce. Se quello fresco, se non ben conservato può andare a male o andare incontro a contaminazioni, quello confezionato può contenere sostanze che possono risultare nocive per la salute. Un problema che si è verificato proprio in questi giorni su un trancio di pesce spada che è stato richiamato.

Pesce spada richiamato per presenza di mercurio

L’allerta arriva dal sito del Ministero della Salute e riguarda un trancio di pesce spada considerato potenzialmente pericoloso per via della possibile presenza di mercurio. A seguire, tutte le informazioni che per riconoscerlo e su come comportarsi.

Denominazione del prodotto: pesce spada affumicato trancio

Ragione sociale OSA: Riunione industrie alimentari Srl

Marchio di identificazione: IT1233CE

Lotto di produzione 20210120

Data di scadenza: 11/03/2021

Nome del produttore: Regalfish srl

Stabilimento: via Bacone 7, 20019 Settimo Milanese (Mi)

Confezione: variabile e di circa 1,5 kg

Motivo del richiamo: Possibile presenza di mercurio

I consumatori che hanno acquistato il prodotto con il numero di lotto sopra indicato sono pregati di non consumarlo per nessun motivo e di riportarlo presso il punto vendita.

Qualora si fosse già consumato il prodotto, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante al fine di capire come muoversi.

Quali sono i rischi nel consumare del pesce che contiene mercurio

Il mercurio è un metallo altamente tossico. Per questo motivo se presente in alte concentrazioni nel pesce può risultare velenoso. Inoltre risulta essere potenzialmente dannoso per l’organismo in generale e più nello specifico per il sistema nervoso centrale.

