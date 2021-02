Se siete alla ricerca di un dolce da fare in casa perfetto per la colazione, sano, goloso e veloce da preparare, il Plumcake cioccolato e pera è quello perfetto per voi!

Essere golosi è uno dei piaceri della vita a cui difficilmente si rinuncia e questo a tutte le età, non soltanto quando si è bambini! Preparare in casa dei dolci sani, nutrienti e leggeri è il segreto per deliziare il palato e non vivere troppi sensi di colpa.

Il Plumcake cioccolato e pere è un dolce perfetto per la colazione o anche la merenda, una ricetta semplice e veloce da preparare che piacerà a tutta la famiglia. Preparato con ingredienti sani e genuini con ridotto contenuto di carboidrati e zuccheri sarà un piccolo ‘peccato di gola’ che ci si potrà concedere anche quando si segue un’alimentazione controllata. Scopriamo come prepararlo!

Plumcake cioccolato e pere: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo

La ricetta del Plumcake cioccolato e pere è stata creata dalla food blogger vita_di_pi che sul suo account Instagram ha voluto condividerla con i suoi followers. Noi vi riproponiamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare questo Plumcake che conquisterà tutti al primo assaggio!

Gli ingredienti

Per preparare un Plumcake cioccolato e pere per 6 persone avrete bisogno di:

stampo da plumcake da 25 cm.

250 grammi di farina di Avena aromatizzata gusto Brownie oppure farina di avena neutra a cui si aggiungeranno 30 grammi di cacao amaro e 40 grammi di miele.

2 uova

300 ml. di succo di Pera 100% frutta

60 grammi di olio di semi

1/2 cucchiaino di bustina vanigliato per dolci

20 grammi di gocce di cioccolato extra fondente

Il procedimento

In una ciotola, mescolare la farina, il vanigliato e l’eventuale cacao amaro, lasciando le gocce di cioccolato per aggiungerle alla fine. Dopo aver miscelato gli ingredienti secchi, aggiungere i liquidi, quindi le uova, il succo di Pera e l’olio di semi. Mescolare tutto fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo.

Rivestire lo stampo da Plumcake con carta da forno e versare all’interno l’impasto. Cospargere la superficie del plumcake con le gocce di cioccolato e cuocere a 180 gradi in forno statico e preriscaldato per circa 45 minuti. Dopo la cottura il Plumcake potrà essere messo a freddare su una griglia.

La blogger vita_di_pi ha inoltre voluto condividere anche la tabella nutrizionale del plumcake specificando il contenuto in calorie, proteine, grassi, zuccheri di una porzione:

“Macros: (x 1 porzione)

-300 Kcal

-8 g Proteine

-32 g Carboidrati

-7 g Zuccheri

-14 g Grassi

4g Grassi saturi”

Non vi resta che preparare questo goloso e sano Plumcake Cioccolato e Pere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PìHealthyBakery🧁 (@vita__di__pi)

