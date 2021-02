Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli ai ferri corti: lui chiama l’avvocato

Rosalinda Cannavò è rimasta senza parole di fronte alla drastica decisione del suo fidanzato Giuliano Condorelli, comunicatela da Alfonso Signorini durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò, durante il corso di questi giorni, si è avvicinata ad Andrea Zenga. I due non hanno mai nascosto di avere un certo interesse, arrivando perfino a scambiarsi qualche tenerezza e a fantasticare su come possa funzionare il loro rapporto al di fuori della casa del GF Vip. In molti si sono chiesti che cosa ne pensi Giuliano Condorelli, il fidanzato di lei, tutta questa situazione, visto che lui le aveva consegnato le chiavi di casa sua nella speranza di poter andare a vivere insieme una volta terminata quest’esperienza.

Purtroppo, com’è anche comprensibile che sia, Giuliano non ha reagito affatto bene e se in un primo momento aveva deciso di cancellarsi dai social, ora ha deciso di passare ai fatti prendendo una drastica decisione nei confronti non solo della sua compagna, o forse ex, ma anche per quanto riguarda tutto il reality show di canale 5. Che cosa ha fatto?

Giuliano Condorelli ha diffidato Rosalinda Cannavò. Lei e tutti gli altri concorrenti del GF Vip, come comunicato da Alfonso Signorini durante il corso della diretta, non possono parlare di lui o del rapporto che lo lega all’attrice, che da oggi in poi nella casa dovrà fare finta di non averlo mai conosciuto prima.

Giuliano Condorelli prende una drastica decisione su Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è rimasta senza parole di fronte a quanto le ha comunicato Alfonso Signorini durante questa puntata del Grande Fratello Vip. In quanto non si sarebbe mai aspettata una decisione del genere, ma purtroppo lui ha scelto di agire in questo modo, rimanendo visibilmente spiazzata e dispiaciuta da quanto è successo.

Tommaso Zorzi è subito corso a consolarla, rivelando che non deve assolutamente pensare a nulla di negativo. In quanto nonostante questo al momento la faccia stare male, rappresentano quei piccoli passi che le permetteranno di rinascere, visto che ha deciso finalmente di dare spazio a ciò che vuole lei nella vita, mettendo per la prima volta la sua felicità prima di tutto e soltanto in un secondo momento quella degli altri ed ora ciò che le fa stare bene non è lui.

La reazione di Giuliano Condorelli, così attesa dal pubblico del piccolo schermo che era curioso più che mai di conoscere cosa ne pensasse di quello che sta nascendo tra Rosalinda e Andrea Zenga non si è fatta attendere. La coppia, che sembra essere arrivata al capolinea, parlerà del loro futuro una volta terminata questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga e Rosalinda hanno vissuto una settimana intensa… e ricca di emozioni. I loro mondi sono decisamente più vicini. Tanto vicini… #GFVIP pic.twitter.com/cKMWrnP90F — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Rosalinda Cannavò è rimasta senza parole in diretta, ma sicuramente troverà la forza che le serve per poter andare avanti in questo percorso non solo al GF Vip ma alla ricerca di se stessa.