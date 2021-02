Meghan Markle in dolce attesa. Archie avrà un fratellino o una sorellina. E’ ancora mistero sul sesso del nascituro. La reazione della regina Elisabetta: “Colta di sorpresa”

Dopo la nascita dell’amatissimo Archie e il dolore immenso per un aborto spontaneo, ora Meghan Markle è di nuovo incinta. Al momento è ancora mistero sul sesso del nascituro. A Buckingham Palace sono felicissimi per il principe Harry e la sua consorte. A commentare la notizia è una fonte molto vicina al “Palazzo” secondo cui, l’annuncio della gravidanza, avrebbe colto un po’ di sorpresa la Famiglia Reale.

Stando all’indiscrezione del Daily Express, sia la regina che il principe Carlo sapevano della seconda gravidanza di Meghan ma non si aspettavano che l’annuncio venisse fatto in anticipo. Ragion per cui, sempre secondo la fonte, non ci sarebbe stata nessuna nota ufficiale sul lieto evento dei duchi di Sussex. Insomma al Palazzo Reale sarebbero stati presi alla sprovvista.

La Duchessa di Sussex è abituata alle notizie da prima pagina e al gossip. Si può dire lo stesso per suo marito. Ogni tappa importante della loro vita diventa merce rara per la stampa internazionale. Come quella volta del primo compleanno dopo la ‘Megxit’. La notizia della seconda gravidanza ha fatto subito il giro del mondo. L’annuncio è arrivato nel giorno di San Valentino e la scelta non è stata casuale. Scopriamo insieme perché.

Meghan Markle incinta. L’annuncio a S. Valentino come Lady D

“Il principe Harry e Meghan aspettano il loro secondo figlio”. La conferma è arrivata da un portavoce della coppia, citato anche dalla Bbc. “Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

L’annuncio è arrivato il 15 febbraio scorso, giorno di San Valentino e della festa degli innamorati. Il tutto non è proprio casuale. Anche Lady Diana scelse la stessa data per dire al mondo che aspettava il principe Harry. Per ufficializzare la seconda gravidanza di Meghan, 39 anni, è stato scelto uno scatto in bianco e nero che ritrae i duchi sdraiati in un bosco. Nella foto, lei mostra il pancione mentre appoggia la testa su una gamba di suo marito.

Il secondogenito di Harry e Meghan è ottavo nella linea di successione al trono inglese. Per la regina Elisabetta II, invece, si tratta del quarto pronipote. Archie compirà 2 anni a maggio e, stando alle indiscrezioni, sarebbe felicissimo per la nascita del fratellino (o della sorellina).

La bella notizia arriva ad un anno esatto dalla ‘Megxit’, termine coniato per indicare la scelta della coppia di lasciare Londra per trasferirsi in America, nella nuova casa di Montecito, quartiere dell’elegante Santa Barbara in California. La coppia ha rinunciato ai doveri reali e, conseguentemente, al suo sostentamento. L’uscita dalla Casa Reale è stata negoziata nei minimi dettagli. Il periodo di transizione scadrà il 31 marzo 2021.

Il secondo figlio potrebbe dare alla coppia un motivo in più per chiedere una revisione degli accordi sulla ‘Megxit’. I duchi di Sussex potrebbero puntare a non perdere i patrocini reali e ad avere un altro anno di tempo a disposizione. Intanto Harry e Meghan si preparano ad accogliere con tanto amore il loro secondo figlio. Tutto il resto si vedrà.