Uomini e Donne oggi, Maria si sente presa in giro: il piano per smascherare tutto

Uomini e Donne oggi insegnerà che non bisogna mai prendere in giro Maria De Filippi. La conduttrice è pronta a smascherare Maurizio, convinta che stia sfruttando Gemma Galgani soltanto per avere una maggiore visibilità.

Uomini e Donne torna sul piccolo schermo degli italiani dopo il consueto weekend di riposo. Indiscussa protagonista della puntata, manco a dirlo, è la dama Gemma Galgani. Questa volta, al centro dello studio, la protagonista del Trono Over rivelerà di avere dei dubbi su Maurizio, il suo nuovo corteggiatore che sta frequentando anche la dama Maria, in quanto sospetta che si sia avvicinato a lei soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma. Il motivo?

Lui le ha fatto dono di un quadro. Quadro che dovrebbe rappresentare la loro conoscenza e dipinto da un amico di lui. Un gesto sicuramente molto carino, che la dama non ha menzionato quando si trovava al centro dello studio durante la scorsa registrazione. Non appena finisca la scorsa puntata, lui corre da lei rivelando di esserci rimasto male che lei non abbia parlato del quadro e dell’artista che lo ha realizzato, facendo nascere il sospetto che lui si sia studiato tutto soltanto per fare pubblicità al suo amico.

A pensarla in questo modo non sono soltanto gli opinionisti della trasmissione, ma anche la padrona di casa che convinta che il nuovo corteggiatore di Gemma, che non è il cavaliere che l’ha spiazzata con le sue foto a petto nudo, stia prendendo in giro tutto e per questo motivo escogita un piano per poterlo smascherare durante il corso della puntata di Uomini e Donne di oggi.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 febbraio: Maurizio ha preso in giro tutti?

Secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, Maria chiederà a Maurizio di lasciare lo studio per avere un confronto in “forma privata” con Gemma Galgani e dopo anche con Maria, l’altra dama che sta corteggiando, visto che in molti sospettano che in realtà i due si siano messi d’accordo per avere una maggiore visibilità. Visibilità che bene o male il programma garantisce ai suoi protagonisti, visto l’alto numero di ascolti che riesce a collezionare ogni giorno.

Il cavaliere eseguirà quanto la padrona di casa gli ha suggerito, confrontandosi prima con Gemma, che è ancora nei pensieri di Nicola Vivarelli, e in un secondo momento con Maria. La De Filippi seguirà tutto dallo studio ed avrà una maggiore visuale per capire come sono andate realmente le cose e se Maurizio sta prendendo in giro tutti soltanto per diventare un personaggio popolare. Come si evolveranno le cose negli studi Elios di Roma? Non ci resta che guardare la puntata di oggi.

Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi? Cliccate qui per scoprirlo… 😱 #UominieDonne https://t.co/YYsC5HLnFi — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 12, 2021

Uomini e Donne oggi 15 febbraio è pronto a regalare quei colpi di scena che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo, che ora è curioso più che mai di sapere com’è andato il piano escogitato da Maria De Filippi in persona.