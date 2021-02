Uomini e Donne: la foto che Maurizio Peduzzi ha inviato a Gemma Galgani

Uomini e Donne: Gemma Galgani è rimasta stupita dalla foto che Maurizio Peduzzi le ha inviato in privato, giudicandola un po’ troppo spinta. Lo scatto non è stato mandato in onda, ma è stata visibile soltanto a tutti i presenti in studio, ma eccola qui per voi.

Uomini e Donne non smette mai di stupire il pubblico del piccolo schermo. Questa volta il dating show, condotto rigorosamente da Maria De Filippi, ha destato più che mai la curiosità del pubblico del piccolo schermo. Il motivo? Tutto risiede in una foto inviata privatamente all’indiscussa protagonista della trasmissione: Gemma Galgani.

La dama, dopo aver concluso la sua conoscenza con lo storico Maurizio, ha provato ad iniziare la conoscenza con un altro cavaliere con il suo stesso nome. Lui è Maurizio Peduzzi, che i telespettatori hanno simpaticamente ribattezzato il “poeta”. In quanto in studio si è presentata recitando una poesia scritta da lui per la Galgani.

Gemma, seppur non pienamente convinta, ha deciso di provare a fare la sua conoscenza, ma non con poche remore. Tra i due, però, dopo essersi scambiati i numeri non è di certo scoccata la scintilla e il tutto è accaduto, o forse non accaduto, a causa di una foto che lui le ha inviato. Gemma Galgani è rimasta senza parole di fronte allo scatto di Maurizio, che ha giudicato fin troppo audace e che l’avrebbe spinta e perdere ogni interesse per lui perché ritiene che voglia avvicinarsi soltanto per avere un approccio fisico con lei e nient’altro.

La foto non è stata trasmessa a Uomini e Donne in quanto Maria De Filippi, nonostante sia un semplicissimo scatto che lo mostra senza maglia, ha deciso di non mandarlo in onda visto che non l’ha trovato propriamente adatto per la fascia oraria in cui va in onda la trasmissione. La foto però è spuntata in rete, visto che lui l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook.

Gemma Galgani chiude con Maurizio Peduzzi: la decisione a Uomini e Donne

La foto che Maurizio ha mandato a Gemma la trovate in fondo all’articolo e come si può notare non è assolutamente nulla di scandaloso o come si provocatorio come ha invece dichiarato la dama durante il corso della puntata. Tant’è che a prendere le difese dal cavaliere ci ha pensato anche Maria De Filippi, affermando che in quella foto non c’è assolutamente niente di male, anzi.

Maria ha fatto notare a Gemma, che è stata accusata di prendere in giro Maurizio Peduzzi, che lui non le sembra assolutamente quel tipo di uomo che cerca in una donna soltanto il lato fisico e che non ha voluto nemmeno essere invadente nei suoi confronti anche per darle il tempo di poter voltare pagina dalla sua precedente relazione, da cui è rimasta molto scottata.

Maria De Filippi ha rimproverato Gemma a Uomini e Donne, consigliandole di dire semplicemente che non è interessata a lui, tutto qui. Tra l’altro nemmeno il cavaliere, dopo la scenata fatta dalla dama, sembra essere ancora interessato a lei. Lo scopo dello scatto, infatti, era semplicemente quello di mostrarle che lui oltre alle poesie e al romanticismo, da molta importanza anche alla passione e che se hanno due visuali completamente diverse è meglio forse fermarsi qui.

La foto di Maurizio Peduzzi di Uomini e Donne non è assolutamente nulla di scandaloso, ma esalta semplicemente il suo fisico. Fisico che non ha nulla da invidiare ad un uomo più giovane.