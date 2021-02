Chi l’ha detto che con la mascherina si debba rinunciare al vezzo di un makeup completo? Osservatricescaltra ci spiega come realizzare un makeup per mascherina che durerà fino a 6 ore!

La mascherina è diventata un accessorio che se pur con molta insofferenza ormai, dobbiamo indossare sia nei luoghi aperti che chiusi ed inevitabilmente anche sul posto di lavoro e questo per diverse ore.

Per noi donne però, indossare la mascherina, vuol dire sacrificare il sorriso e anche quel rossetto o quella tinta labbra che amiamo particolarmente a scapito della nostra personalità e anche della nostra autostima, perché come dice il drammaturgo e attore statunitense Tracy Letts:

“Tutte le donne hanno bisogno del make up. Non permettete che qualcuno vi dica una cosa differente. L’unica donna che era abbastanza carina per andare senza trucco era Elizabeth Taylor e ne metteva quintali”

Quindi, perché rinunciare al makeup? Seguendo i consigli di Ambra Raza anche conosciuta sul web come Osservatricescaltra, potremo realizzare un makeup perfetto da sfoggiare ogni giorno senza rinunciare ad un incarnato omogeneo, ad uno sguardo intenso e al nostro rossetto preferito!

Come realizzare un trucco per mascherina che duri fino a 6 ore! I consigli di Osservatricescaltra

Il trucco, per molti un gesto superficiale ma a cui noi donne diamo un significato più profondo. Quel rituale che ci prepara a vivere una nuova giornata, a sentirci più carine per il ragazzo che ci fa battere il cuore, ad essere più sicure ad un colloquio importante e a sentirci bene con noi stesse.

La Pandemia che stiamo vivendo ci ha privato di molto, non di tutto, ma di quella ‘normalità’ che prima sembrava davvero scontata e che oggi ogni parte del nostro cuore e della nostra mente anela. Proprio per questo, rinunciare al makeup per dover indossare la mascherina assume dei connotati piuttosto duri e seguendo i consigli della beauty blogger Osservatricescaltra, non dovremo farlo, perché passo dopo passo, ci insegnerà a creare un makeup dalla base al rossetto a lunghissima durata e a prova di mascherina!

I primi consigli che ci regala, sono quelli relativi alla skincare routine, che prima di indossare la mascherina dovrà essere super idratante e con prodotti dalla texture leggera che non vadano a contrastare con la formulazione di primer, fondotinta e correttore. Scopri anche perché dovresti realizzare una base trucco SPF!

Ottimo il consiglio di cura e bellezza per le labbra, una parte così delicata che subirà un forte stress sotto la mascherina. Osservatricescaltra consiglia di praticare uno scrub delicato che le renda liscie e recettive ai trattamenti super idratanti. Scopri anche perché dovresti indossare il rossetto anche in casa!

Ma scopriamo tutti i consigli per realizzare un makeup da giorno a prova di mascherina, che resterà perfetto fino a 6 ore, per farlo, dovrete soltanto seguire questo video tutorial!

Avete scoperto tutti i segreti per un makeup perfetto anche sotto la mascherina? Potrete condividerli con le vostre amiche!