Scoppia la polemica su Dayane Mello: conosce il risultato del televoto?

Dayane Mello si trova al centro dell’ennesima polemica al Grande Fratello Vip. Secondo gli utenti della rete è a conoscenza dell’esito del televoto di questa settimana che decreterà il terzo finalista di quest’edizione.

Dayane Mello si trova ancora una volta al centro dell’ennesima polemica durante il suo percorso all’interno di questa quinta edizione del GF Vip. Mai come questa volta il pubblico della rete si è nettamente diviso nei confronti della bella modella brasiliana. Il motivo? Qualche ora fa, Dayane stava parlando con Rosalinda Cannavò, che è entrata in crisi per il bacio con Andrea Zenga, e la regia ha deciso di inquadrare soltanto lei e gli altri concorrenti, senza immortalare anche la Mello.

Ad un certo punto del discorso Rosalinda esclama un sonoro “Eh?”, come potete notare dal video pubblicato in fondo all’articolo. Dayane risponde a sua volta, si presume a gesti visto che non si sente alcuna frase a parola dalla sua bocca e la Cannavò richiede di nuovo conferma ed arriva una nuova risposta, sempre a gesti probabilmente, della Mello. Risposta che lascia senza parole Rosalinda in maniera involontaria le chiede: “Come fai a saperlo? Lo hai chiesto?“

La modella ha risposto annuendo ed il popolo della rete è convinto che Dayane Mello abbia confidato a Rosalinda Cannavò l’esito del televoto, quello che stabilisce chi sarà il terzo concorrente ad andare in finale, ma sarà realmente così? Da dove nasce questo sospetto?

Dayane Mello al centro della polemica: il sospetto del pubblico del GF Vip

Il pubblico della rete, o almeno una parte di esso, è convinto che la regia abbia scelto di non inquadrare Dayane Mello perché stesse rivelando le informazioni sull’andamento del televoto che le avrebbero detto in confessionale. Il motivo?

Gli utenti della rete, nonostante sia abbastanza incomprensibile nel video capire l’argomento di cui le due stessero parlando, sono convinti del loro sospetto perché altrimenti non capiscono cosa la modella, che di recente ha spiazzato per la sua reazione al crollo di Tommaso Zorzi, abbia mai potuto dire che la regia ha deciso non solo di non inquadrare, ma anche lei di comunicarlo attraverso i gesti e non con le parole, con tanto di musica alta in sottofondo che ha reso il tutto abbastanza difficile da comprendere.

L’unica cosa certa resta la risposta di Dayane, che conferma di aver chiesto alla produzione quanto comunicato a Rosalinda Cannavò, ma non è possibile dire con certezza che si tratti del televoto, nonostante in molti ritengano che sia quello l’argomento di cui le due parlavano, in quanto potrebbe essere un qualsiasi altro contesto di discussione.

Dayane Mello è al centro della polemica e gli utenti della rete sono più convinti che mai di questa tesi, anche se i fan di lei continuano ad affermare che dalla clip in questione è impossibile confermare quanto sostiene il pubblico. Ma qualora gli utenti dovessero avere ragione, quanto successo sarebbe un episodio piuttosto grave, visto che i concorrenti non dovrebbero essere a conoscenza dell’andamento del televoto se non quando questo è terminato.