L’ormai ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte saluta tutti sui social con una lettera alla popolazione molto emozionante.

E’ forse uno dei Presidenti del Consiglio dei Ministri più discussi della storia della Repubblica italiana. Un Professore universitario che dai banchi dell’università è giunto ai banchi del Governo e si è trovato a gestire una pandemia.

Nell’era dei social bisogna dire che il consenso nei suoi confronti si è esteso anche nelle varie comunità virtuali con la nascita delle “Bimbe di Giuseppe Conte”. Moltissimi consensi nei suoi confronti, ma naturalmente anche le critiche.

E’ arrivato però il giuramento per il nuovo Governo con alla guida Mario Draghi e quindi l’ora ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha deciso di salutare tutti sui propri canali social.

Giuseppe Conte saluta tutti sui propri social: “Tanti preziosi compagni di viaggio”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel salutare il proprio popolo ha scritto sui social: “Ho lavorato nel Palazzo, occupando la poltrona più importante“. Il Presidente ha però aggiunto che tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, “anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose”, ha sempre sentito l’orgoglio e la responsabilità delle sue scelte per il popolo italiano.

Giuseppe Conte si è detto molto grato nei confronti dei suoi cittadini per il sostegno e l’affetto, che ha avvertito “forti e sinceri in questi due anni e mezzo“. Non solo, l’ex Presidente del Consiglio ha ringraziato anche per le critiche che gli sono state fatte siccome fortemente “costruttive” per lui.

Secondo quanto dichiara l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri “la forza e il coraggio dimostrati dalla intera comunità nazionale soprattutto durante quest’ultimo anno di pandemia sono stati davvero incredibili“.

Tutto ciò, nelle parole di Giuseppe Conte, ha dimostrato che “ogni ostacolo, anche il più alto e insidioso, può essere superato, scacciando via le paure e i calcoli di convenienza, fidando nel coraggio dell’azione, nella determinazione dell’impegno, nell’etica della responsabilità“. Parole molto importanti da parte sua. “Io stesso ho cercato di far tesoro di questa esperienza, pur con i miei limiti, ma con tutto il mio impegno e la mia massima dedizione” dichiara il Presidente uscente.

L’ex Presidente ringrazia il popolo italiano: “Torno ad essere semplice cittadino”

“Da oggi non sono più Presidente del Consiglio. Torno a vestire i panni di semplice cittadino. Panni che in realtà ho cercato di non dismettere mai per non perdere il contatto con una realtà fatta di grandi e piccole sofferenze, di mille sacrifici ma anche di mille speranze che scandiscono la quotidianità di ogni cittadino” dichiara sui suoi social l’ormai ex Presidente del Consiglio dei Ministri che con le sue frasi è stato iconico.

Il Presidente aggiunge che per lui è “davvero necessario che ognuno di noi partecipi attivamente alla vita politica del nostro Paese” e che inoltre sia anche pronto ad impegnarsi “a distinguere la (buona) Politica, quella con la – P – maiuscola, che ha l’esclusivo obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, dalla (cattiva) politica, intesa come mera gestione degli affari correnti volta ad assicurare la sopravvivenza di chi ne fa mestiere di vita“. Parole molto significative, molto sentite e che naturalmente hanno fatto emozionare tutti.

L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri non si è risparmiato nemmeno dall’esprimersi sui suoi “compagni di squadra”. “Insieme a tanti preziosi compagni di viaggio – dichiara Giuseppe Conte – abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d’uomo, volto a rafforzare l’equità, la solidarietà, la piena sostenibilità ambientale“.

Infine, in conclusione, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che il suo impegno e la sua determinazione saranno volte a proseguire questo percorso.

“La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere”.