Dopo il giuramento di Mario Draghi come Presidente del Consiglio dei Ministri molti commenti da parte dei leader europei.

L’appena incaricato Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha da poco fatto il suo giuramento assieme alla propria squadra e naturalmente ha riscosso già molto successo fra i leader di tutta Europa.

Fatto sta che stiamo parlando di un uomo che nel contesto europeo è sempre stato davvero molto stimato per il ruolo da lui ricoperto dal 2011 al 2019 di Presidente della Banca Centrale Europea.

Una squadra di Governo molto colorita, che raggruppa sia “tecnici” che “politici” e che si appresta ad affrontare la pandemia secondo la frase che ha reso più celebre il Premier; “Whatever it takes” (tutto ciò che è necessario). Vediamo tutti gli elogi e gli auguri dei leader.

Gli auguri dei leader europei al Presidente del Consiglio Mario Draghi

In primi la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen che su Twitter ha scritto: “La sua esperienza sarà una risorsa importantissima non solo per l’Italia, ma per tutta Europa, soprattutto in un momento così difficile. Sono pronta a lavorare presto assieme a lui per la comune ripresa e per una Unione Europea ambiziosa”.

Anche il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si è congratulato con il nostro nuovo Presidente del Consiglio scrivendo: “Congratulazioni e non vedo l’ora di lavorare ancora una volta con Mario Draghi per la ripresa e il futuro dell’Europa!”.

Ha preso parola anche il Presidente della Francia Emmanuele Macron che sui suoi canali social ha scritto: “I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire una Europa più potente, più solidale ed anche un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore“.

Intanto anche il Premier che ha traghettato la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea con la Brexit, Boris Johnson ha scritto sui social: “Congratulazioni a Mario Draghi, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con te nel 2021 quando ospiteremo il G7, voi il G20 e insieme la COP26″.

Infine anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato la discesa in campo del governo guidato dall’ex Presidente della BCE e tramite un tweet diffuso dalla portavoce del governo tedesco Martina Fietz ha dichiarato: “Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un’Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore“.

Ha riscosso molto successo l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.