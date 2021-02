Maria Teresa Ruta rompe il silenzio dopo l’eliminazione a sorpresa al GF Vip

Maria Teresa Ruta è stata eliminata a sorpresa dal GF Vip. La conduttrice ha rotto il silenzio dopo quel momento, rilasciando le sue prime dichiarazioni dopo quel momento che ha lasciato senza parole i telespettatori.

Maria Teresa Ruta è stata l’ultima concorrente ad abbandonare questa quinta edizione del GF Vip con grande stupore non solo suo e degli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma anche del pubblico del piccolo schermo che erano convinti più che mai che ad abbandonare il programma sarebbe stata invece Samantha De Grenet.

La conduttrice è rimasta visibilmente dispiaciuta da quanto successo, ma nonostante ciò ha imparato a reagire con il sorriso e soltanto qualche ora fa ha scelto di rompere il silenzio dopo questo momento. Maria Teresa, che durante l’ultima diretta ha pure litigato con Cristiano Malgioglio, ha scelto di rompere il silenzio con le persone che più l’hanno supportata e sostenuta durante il corso di questi 5 mesi: il suo pubblico.

Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio dopo il GF Vip parlando ai suoi fan, inviando loro messaggi vocali per ringraziarli per l’amore e il supporto dimostrato in questa avventura.

Grande Fratello Vip: le prime parole di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta ha rivelato che non si aspettava minimamente un simile affetto da parte del pubblico del piccolo schermo e per questo motivo ha intenzione di rispondere a tutti loro e non importa quando tempo ci vorrà affinché questo avvenga, ma vuole ringraziare personalmente ad uno ad uno chiunque abbia creduto in lei.

“Ciao a tutti. Sono qui e sto bene anche se ci vuole ancora un altro po’ di tempo per tornare a riprendermi dopo quest’esperienza” ha esordito la conduttrice. “Mi ritrovo sommersa dai messaggi, poi è arrivato anche Roberto, ma sto provando a rispondere a tutti quanti e giuro che lo farò, anche se dovessi finire a ferragosto” ha proseguito la mamma di Guenda Goria. “Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Siete davvero in tantissimi, ci rivedremo presto” ha concluso per poi contattare personalmente una fan page, mostrando tutta la sua commozione per il lavoro che loro hanno fatto per sostenerla durante il corso di questi lunghi mesi.

“Ragazzi finalmente sono riuscita a riprendere il mio telefono e quello che mi ritrovo è davvero pazzesco. Mi sono appena collegata su Instagram e posso dirvi che siete state fantastici” ha esordito Maria Teresa. “Mi avete sostenuta in un modo incredibile, donandomi tantissimo affetto. Io vi sto leggendo uno ad uno e sono davvero senza parole per il vostro amore“ ha concluso emozionata. “Proverò a rispondere a tutti quanti, siete davvero mitici. Non siete soltanto delle fan page, vi abbraccio tutti” ha aggiunto.

Il bellissimo messaggio di ringraziamento di Maria Teresa Ruta per i suoi fan ❤️pic.twitter.com/g5K47dcvWN — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 13, 2021

Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello Vip sta raccogliendo tutto l’amore del pubblico, stra meritato, che fin dall’inizio di quest’avventura non ha fatto altro che sostenerla.