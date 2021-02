Benjamin Mascolo debutta con il primo singolo da solita dopo essersi sciolgo dal duo “Benji e Fede”. Tanti messaggi per la sua nuova avventura tra cui anche quello di Federico Rossi…

“Finché le stelle non brillano” così si chiama il primo singolo da solista di Benjamin Mascolo conosciuto dai più con il diminuitivo di Benji. La separazione con Federica Rossi era avvenuta a inizio 2020 e probabilmente è stato dovuto alla fidanzata di Mascolo, Bella Thorne. Al contrario, la compagna di Federico, Paola di Benedetto era all’oscuro di tutto trovandosi in quel periodo dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Secondo molte dichiarazioni, Benji e Fede si sono sciolti a causa di Bella Thorne. In quanto i numerosi impegni in Italia impedivano a Benjamin Mascolo di stare il più a lungo possibile con la sua dolce compagna ed ex star Disney negli States.

La canzone di Benjamin è uscita a mezzanotte di giovedì 11 febbraio e seguita subito dopo dal video della canzone girato nella Milano deserta del lockdown. Con il cantante, nel film che racconta l’inedito, c’è un’attrice “molto speciale”, come rivela l’artista 27enne stesso: la sua fidanzata Bella Thorne, l’attrice americana 23enne. Sono appassionati, nella vita come pure nel videoclip.

Il video, diretto da The Astronauts, è il racconto di un viaggio sia letterale che metaforico. Letterale perché tutto il video è ambientato e incentrato attorno ad un’automobile che sta realmente viaggiando per le strade di Milano, una metropoli; metaforico perché al suo interno, Benjamin e Bella compiono anche un viaggio interiore, attraversando vari momenti della loro storia d’amore. La canzone e il videoclip hanno già riscontrato un bel successo, tra commenti e condivisioni. Non si è fatto attendere il messaggio di Federico Rossi…Leggiamolo insieme.

Federico Rossi e il bellissimo messaggio di supporto a Benjamin Mascolo

Federico Rossi ha supportato pubblicamente suo “fratello” Benjamin Mascolo in occasione dell’uscita di “Finché le stelle non brillano”, primo singolo solista di B3N.

La sera di giovedì 11 febbraio, alla vigilia del rilascio della canzone, Fede ha scritto queste bellissime parole di sostegno all’amico e collega via Instagram Stories:

“Mio fratello Ben stanotte esce con il suo primo singolo ‘Finché le stelle non brillano’. Non ti dico buona fortuna perché questa partenza ha già con sé un obiettivo raggiunto, quello di mettersi in gioco completamente con grande determinazione e audacia. Ti voglio bene”.

Benjamin ha prontamente risposto all’amico, repostando la stories e commentando con “Brothers <3”.

“Finché le stelle non brilleranno” anticipa “California” “la prima metà di un album a due anime”, come ha spiegato lo stesso Ben via social. L’album uscirà il 26 febbraio e avrà sei tracce musicali.

“Quando ho visto la copertina, mi sono detto: impensabile, faccio un disco da solo – racconta Benjamin – Quando vedo le cose che prendono veramente forma, le cose finali che vanno davanti agli occhi del pubblico, mi rendo conto che sta succedendo veramente. La mia vita sta prendendo questa piega qua”.

Benjamin Mascolo approda al cinema insieme alla sua Bella

Ma c’è di più, Benjamin Mascolo non si ferma con la musica, ma esordirà pure al cinema e sempre con la sua Bella Thorne.

La coppia sarà protagonisti di un film, la pellicola si intitolerà Time Is Up e sarà diretta dalla regista Elisa Amoruso, che ha scritto la sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, come ha riportato Deadline lo scorso ottobre. Time Is Up, girato sia in Italia, a Roma, che negli Stati Uniti, segnerà il debutto di Benji come attore.

I due condividono quindi l’amore reciproco ma anche le rispettive passioni, musica e cinema. Una combo perfetta.