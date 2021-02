Uomini e Donne, Beatrice: “Davide? Una delle delusioni della mia vita”

Uomini e Donne è stata un’esperienza che ha sicuramente segnato Beatrice Buonocore, che è rimasta delusa da com’è finito il suo percorso con Davide Donadei che ha preferito iniziare una storia con Chiara Rabbi e non con lei.

Uomini e Donne ha da poco mandato in onda la conclusione del percorso di Davide Donadei. Il bel tronista ha il merito di essere riuscito ad appassionare il pubblico del piccolo schermo al Trono Classico. Cosa abbastanza rara, visto che ultimamente i protagonisti più giovani non riuscivano ad attirare più su di sé l’attenzione dei telespettatori, che da qualche anno a questa parte preferiscono nettamente le vicende che vedono protagonisti le dame e i cavalieri del Trono Over.

Davide ha scelto Chiara Rabbi, provando a creare una storia d’amore con lei al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. La scelta di Donadei ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo. In quanto era convinto che ad avere la meglio tra le sue corteggiatrici fosse Beatrice Buonocore, ma il suo cuore evidentemente ha viaggiato in maniera radicalmente opposta rispetto al parere dei telespettatori che è rimasto deluso da questa sua decisione.

La stessa delusione la sta provando in questi giorni anche la corteggiatrice stessa che tra le pagine del magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di rivelare tutto il suo malcontento nei confronti del bel tronista. In quanto lei gli ha sempre fatto presente di non essersi infatuata di lui, ma di provare amore.

“Quello che è successo per me è davvero pesante” ha esordito Beatrice dopo la scelta di Davide. “E sono pienamente consapevole di essere stata molto fredda quando lui mi ha chiesto di dargli un ultimo abbraccio, ma sentire che non sarei stata la sua scelta lo ha fatto diventare una delle tante delusioni che ho ricevuto nella mia vita“ ha confidato a cuore aperto. “Lui è riuscito a farmi crollare tanti muri, ma una volta che il nostro percorso non si è concluso come speravo si sono immediatamente ricostruiti ed ora sono tornata ad essere una persona molto chiusa“ ha ammesso, chiarendo che se lui era consapevole dei suoi sentimenti avrebbe dovuto fermarsi molto prima. Ecco perché.

Beatrice Buonocore dopo Uomini e Donne: “Avrebbe dovuto chiudere prima”

Beatrice Buonocore, tra le pagine del magazine di Uomini e Donne, non ha potuto fare a meno di confidare tutta la delusione e il dolore provato in questi giorni, rivelando che a suo parere, visto che Davide era a conoscenza dei sentimenti che lei provava nei suoi confronti, avrebbe dovuto terminare molto prima il suo percorso senza darle false speranze che poteva esserci un futuro tra loro. Futuro che purtroppo non è sembrerà esistere, visto che lui ha scelto di iniziare una relazione del di fuori del programma con l’altra corteggiatrice Chiara Rabbi, anche se dopo la scelta c’è stata una gaffe da parte della redazione.

“In questo sto bene, certo, ma non posso nascondere di essere amareggiata e delusa da quanto è successo in questi giorni” ha confidato la Buonocore. “Forse mi sono illusa troppo che tra noi potrebbe esserci qualcosa” ha osservato. “Quando hai la possibilità di guardare le cose da fuori, però, hai un modo totalmente differente di poter vedere la realtà. In maniera molto più lucida e chiara rispetto a quando ci sei dentro, riuscendo ad elaborare meglio tutti i gesti e le sensazioni provate” ha confidato l’ex corteggiatrice. “Sono del parere però che questo percorso sia durato davvero tanto, ma nonostante tutto io ho vissuto quest’esperienza appieno e visto com’è andata a finire non posso fare altro che prenderne atto ed andare avanti per la mia strada. Dopo di tutto ho 20 anni, ho ancora tante opportunità nella mia vita“ ha dichiarato.

“Se dall’altra parte ho qualcuno di fronte a me che qualcun altro nella testa, posso fare di tutto ma lui continuerà a pensare soltanto a lei” ha poi osservato. “Io non ero la donna che lui voleva e questo nessuno potrà cambiarlo” ha ragionato. “Sicuramente però sono del parere che Davide avrebbe potuto terminare questo percorso molto prima di quanto abbia fatto, visto che non gli ho mai nascosto quello che provavo per lui“ ha aggiunto. “Io, al posto suo, non avrei portato avanti un trono per sei mesi. Non avrei illuso nessuno, nemmeno in maniera involontaria. L’amore è qualcosa che senti e sai bene quando c’è o non c’è. Te ne accorgi” ha concluso, rivelando cosa ne ha fatto del quadro che li ritrae insieme. Il regalo che Davide le aveva fatto prima di arrivare a fare la sua scelta.

“Il quadro ora si trova in cantina” ha dichiarato Beatrice di Uomini e Donne. “Quando sono tornata a casa, dopo l’ultima puntata che abbiamo registrato, ho subito chiamato una mia amica e le ho chiesto di aiutarmi a liberare la mia stanza da lui” ha concluso, provando a voltare pagina.

Beatrice dopo Uomini e Donne avrà sicuramente modo di rifarsi e il pubblico del piccolo schermo spera che Maria possa premiarla rendendola una tronista.