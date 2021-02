By

Francesco Facchinetti rivela di aver detto di no ad una proposta di Giulia Salemi. Adesso ha cambiato idea…Ma forse è troppo tardi.

L’ex DJ Francesco, figlio di Robi Facchinetti (Dei Pooh) ha raccontato un aneddoto divertente circa il suo rapporto con la gieffina Giulia Salemi. Oggi manager di personaggi social, Francesco racconta quando Giulia Salemi le chiese di collaborare insieme.

All’epoca, Francesco Facchinetti declinò l’invito dell’influencer preferendo non instaurare nessun rapporto lavorativo. Ma oggi è cambiato qualcosa: Giulia Salemi è uno dei volti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex dj, oggi manager di personaggi social, spiega cosa accadde e parla anche di Zorzi

Francesco Facchinetti si confida: racconta cosa pensa del Grande Fratello Vip, chi sarà il vincitore secondo lui e del suo rapporto con Giulia Salemi. Secondo lui Tommaso Zorzi non sarò il vincitore ma tra Giulia e Tommaso rimarrà il secondo. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma”, ha fatto sapere il 40enne.

Poi ha aggiunto: “Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi vince e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti”, ha poi aggiunto.

Su Giulia Salemi ha poi raccontato quando le arrivò la sua proposta lavorativa:

“Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia”. “Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta”, ha quindi concluso.