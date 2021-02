Il Grande Fratello Vip torna in onda questa sera con la reunion degli Zenga: papà Walter incontra i figli Andrea e Nicolò.

Reunion degli Zenga nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda oggi, venerdì 12 febbraio, in prima serata su canale 5. Dopo il confronto tra Walter Zenga e Andrea, l’ex calciatore torna nella casa più spiata d’Italia per rivedere non solo Andrea, ma anche per un confronto con Nicolò.

Andrea e Nicolò sono nati dal matrimonio, finito anni fa, tra Walter Zenga e Roberta Termali che, negli scorsi giorni, ha lanciato un messaggio all’ex marito chiedendogli di ricominciare attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Di Più.

“Walter nessuno di noi merita di soffrire. Non è retorica, ma è amore puro verso i tuoi ragazzi che hanno bisogno di te. Vorrei che un giorno potessimo sederci tutti a tavola insieme, alla fine la vita è una sola, c’è sempre tempo per fare pace e soprattutto per chiedersi scusa”.

Grande Fratello Vip: Walter Zenga incontra i figli Andrea e Nicolò

Uno dei momenti più attesi della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera sarà l’incontro tra Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò come svela in anteprima TvBlog. Sarà un momento intenso e toccante che arriva dopo il precedente incontro tra Walter Zenga e Andrea. Un incontro che aveva lasciato l’amaro in bocca ad Andrea che, subito dopo aver visto il padre si era lasciato andare ad uno sfogo in lacrime.

Successivamente, Andrea Zenga ha ricevuto una carezza incontrando il fratello Nicolò, una delle persone a cui è più legato. “Voglio apprezzare il gesto di nostro padre – ha detto Nicolò al fratello – e concedergli il beneficio del dubbio, non ho condiviso l’atteggiamento ma mi è piaciuto lo slancio”.

Alfonso Signorini ha così deciso di organizzare il confronto tra i fratelli Zenga e il padre che sarà al centro della puntata di questa sera. Basterà questo per battere la concorrenza de Il cantante mascherato di Milly Carlucci che la settimana scorsa ha vinto la sfida con una puntata quasi interamente dedicata al lutto di Dayane Mello?