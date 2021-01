Il dolore di Andrea Zenga dopo l’incontro col padre Walter: “Stavo meglio prima”

Il dolore di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip dopo l’incontro col padre Walter: “Stavo meglio prima. Io e mio fratello una cosa sola”.

Il giorno successivo al confronto con il padre Walter, Andrea Zenga si sfoga con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip trovando consolazione tra le braccia di Samantha De Grenet. Il confronto con il padre ha lasciato una profonda amarezza in Andrea, preoccupato per il fratello Nicolò.

Andrea avrebbe voluto incontrare il padre in circostanze diverse, magari insieme al fratello Nicolò, con cui ha un legame profondo e speciale. Deluso e amareggiato, tira fuori le proprie emozioni affrontando l’argomento con gli altri concorrenti.

Andrea Zenga, il dolore per il padre Walter e il fratello Nicolò: lacrime al Grande Fratello Vip

Subito dopo il confronto col padre Walter, Andrea Zenga, in diretta, è crollato lasciandosi andare alle lacrime. Il giorno dopo, nella casa del Grande Fratello Vip, è tempo di bilanci.

“Mi sono sentito sminuito in quello che provo. Era un mio desiderio, una cosa che ti chiedo… Sai quanto ha sofferto Nicolò, non va bene. Perché se fosse stato mio fratello in questo programma sarebbe andato da lui. Non vorrei pensare male, però… Come fai a non pensare male”, ha detto sfogandosi.



La preoccupazione maggiore di Andrea è per il fratello Nicolò: “È vero che siamo due persone diverse, ma comunque abbiamo affrontato insieme questa cosa. Perché devi venire da me che sono in televisione, e lui? Perché lui no e vieni da me in un programma televisivo. Noi siamo una cosa sola”.

“Non gliene faccio una colpa, ma non venire qui a dare giustificazioni. Non le voglio, perché vieni qui a giustificarti, non ti ho detto niente, non ti ho accusato di niente. Perché mi devi dire che tu hai i ricordi, ma che frase è? Tu avevi 40 anni, io ne avevo 6. Vieni qua a dire che sarà mai, io ho allenato di qua e di là. Che me ne frega, lo so. Avessi detto faccio l’astronauta, un telefono ce l’hai. Una cosa ti ho chiesto, se sai che ci tengo dimmi di sì, non fare lo splendido. Che me ne faccio di un rapporto… Che me ne faccio, niente. Mi fa solo arrabbiare. Stavo meglio prima. Quando esco da qui devo andare da lui per sentirmi dire le stesse cose?”, ha aggiunto tra le lacrime Andrea.

“Dì la verità, stai così perché mi hai nominato e ora ci stai male”, ha detto Carlotta provando a tirargli su il morale.