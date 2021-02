GF Vip: secondo quanto rivelato da Dagospia, Alfonso Signorini sarebbe passato per le vie legali non solo con Stefano Bettarini, che ha più volte criticato lui e il programma, ma anche con un altro ex concorrente.

Questa quinta edizione del GF Vip, che di finirne non ne vuole proprio sapere, è stata ricca di polemiche che spesso e volentieri sono andate ben oltre le discussioni dei più classici salotti televisivi. Tutto è iniziato, per quanto riguarda quest’edizione ovviamente, da Stefano Bettarini che dopo essere stato squalificato dal programma a soli pochi giorni dal suo ingresso si è scagliato contro Alfonso Signorini, giudicando ingiusta la scelta di allontanarlo dal programma.

L’ex calciatore, però, non si è limitato ad un semplice sfogo, ma più volte si è scagliato contro il programma e contro il suo conduttore, facendo anche delle pesanti insinuazioni sul suo conto. Tant’è che ha ricevuto provvedimenti legali non solo da Alfonso ma anche da Mediaset.

I provvedimenti legali, però, stando quanto riportato da Dagospia, non si fermerebbero soltanto all’ex marito di Simona Ventura ma andrebbero ben oltre. In quanto pare che Alfonso Signorini abbia querelato anche Salvo Veneziano, che ha dato man forte a Stefano Bettarini facendo pesanti accuse sul suo conto.

Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano dopo gli attacchi al GF Vip

Alfonso Signorini, secondo quanto è possibile leggere sul portale citato, non avrebbe preso bene le numerose critiche mosse nei suoi confronti, e sul programma, da parte di Salvo Veneziano, che fu chiamato a partecipare lo scorso anno al Grande Fratello Vip, ma fu squalificato qualche giorno dopo a causa delle terribili frasi pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis.

“Salvo sta per essere denunciato?” esordisce così il comunicato in questione. “Negli scorsi giorni si era anticipata la decisione di Mediaset di voler passare per le vie legali con Stefano Bettarini, dopo i continui attacchi nei confronti del Grande Fratello Vip e del suo conduttore Alfonso Signorini” prosegue l’annuncio. “Alfonso avrebbe deciso di sporgere personalmente querela e aggiungiamo che gira voce che non avrebbe deciso di ricorrere per vie legali soltanto nei confronti dell’ex calciatore ma anche con Salvo Veneziano” conclude.

Almeno per il momento il padrone di casa del reality show non si è ancora sbilanciato in tal proposito, ma il portale ha insinuato il dubbio su questa scelta considerato che gli attacchi non sono stati pochi ed anche abbastanza gravi alcune volte. Signorini è davvero querelato Salvo?

Sicuramente durante il corso di questi giorni si scopriranno maggiori dettagli sulla vicenda, ma nel frattempo Alfonso Signorini può ritenersi più che soddisfatto in quanto al GF Vip, durante la diretta che andrà in onda questa sera su canale 5, è riuscito a fare il colpaccio con la reunion della famiglia Zenga. Famiglia che nel corso di queste settimane è stata al centro della cronaca rosa a causa del difficile rapporto con papà Walter.