Uomini e Donne oggi: Maurizio prende in giro Gemma? De Filippi indaga

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 11 febbraio: Maurizio G. prende in giro Gemma Galgani? Maria De Filippi indaga.

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, giovedì 11 febbraio, la dama di Torino torna al centro dello studio per un confronto con Maurizio G., il cavaliere dagli occhi chiari che sta conoscendo anche la dama Maria.

Nonostante la presenza di un’altra donna, la Galgani ha deciso di continuare a frequentare Maurizio sul quale, tuttavia, nel corso della puntata di oggi del dating show di canale 5, ci saranno numerosi sospetti. Ad indagare sul cavaliere sarà proprio Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Maria De Filippi indaga su Maurizio, delusione per Gemma

Dopo la scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, la settimana di Uomini e Donne continua con Gemma Galgani. La dama del trono over apre l’appuntamento odierno con il programma dell’amore con il suo sfogo dietro le quinte e il solito battibecco con Tina Cipollari. Si passa, così, al confronto con Maurizio il quale si lamenta del mancato interesse di Gemma per un quadro che lui ha commissionato ad un suo amico e che è una rappresentazione della loro breve storia.

Gemma sospetta che Maurizio non sia realmente interessato e, nei confronti del cavaliere, i sospetti aumentano quando viene fuori lo scambio di foto a petto nudo con la dama Maria. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il cavaliere prova a giustificare il proprio atteggiamento scatenando la rabbia di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, si dice pronta ad assumersi la responsabilità di mandarlo via.

In tanti, infatti, sono convinti che Maurizio, in realtà, abbia come unico obiettivo il centro dello studio e che non sia realmente interessato nè a Gemma nè a Maria. La De Filippi comincia a sospettare seriamente del cavaliere e lo invita ad accomodarsi dietro le quinte per un chiarimento sia con Gemma che con Maria. Nelle prossime puntate, sarà proprio Maria De Filippi a smascherarlo il cavaliere con un piano organizzato nei minimi dettagli. Per Gemma è in arrivo una nuova delusione?