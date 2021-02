Michael Kors riparte dalla Grande Mela: omaggio a New York nelle ultime creazioni

Michael Kors mette New York al centro della sua nuova campagna di moda: i colori della Grande Mela come proiezioni di movimento nella stasi attuale. Il viaggio diventa introspettivo e illumina i tagli audaci di ogni creazione.

La Grande Mela come proiezione sul mondo intero: cosa ci aspetta dopo la pandemia e, soprattutto, quali saranno le nuove tendenze. Queste perplessità se le pongono tutti anche nel mondo della moda. New York diventa centro nevralgico dello stile e, in tal senso, si avvia anche Michael Kors che per la sua nuova campagna d’abbigliamento sceglie come tema portante il viaggio partendo proprio dalla metropoli. L’importanza del movimento, dell’innovazione, nei momenti di stasi: ritrovare certezze in un momento storico e sociale pieno di dubbi. Allora la differenza la può fare un risvolto, oppure una piega che cambia – in tutti i sensi – sotto l’occhio indiscreto degli appassionati che amano il glamour e lo mettono in risalto persino nella più basica quotidianità.

Michael Kors, la moda come viaggio introspettivo: il nuovo concept dello stilista

Il celebre colosso di moda rimette al centro l’importanza della scoperta di luoghi e suggestioni proprio in funzione di quando sarà possibile tornare a viaggiare con continuità. Nel frattempo, la proiezione sulla “nuova normalità” che deve arrivare la danno le tendenze: quelle sì che non si fermano mai. Allora torna di moda l’essenziale, invisibile agli occhi fino a un certo punto, pregno di serenità e rassicurazione: tratti precisi, netti, poi tanto colore e mescolanza di possibilità. Il canone è fatto per stravolgersi, ma soltanto con l’obiettivo di rilanciarsi. Quindi la perfezione muta e quello che conta è l’affermazione di sé stessi anche attraverso un nuovo taglio che punti su centralità e stravaganza.

Michael Kors ritrova la centralità del viaggio introspettivo e concreto con dichiarazioni ben precise che trovano riscontro anche nel nuovo concept di brand e merchandising: il modello di vita cambia e mutano anche i riferimenti. “Con il nostro sguardo abbiamo diverse possibilità di viaggiare, abbiamo tutti bisogno di quella fuga momentanea per decomprimerci e trovare nuova linfa. L’ispirazione passa anche da questo”. I look sono, quindi, un elogio alla multiformità di New York: la Grande Mela conserva la sua “polpa” attraverso gli sprazzi di colore che emana in maglie movimentate. L’estro trova appagamento nelle righe audaci entro cui è opportuno tornare a leggere per capire che il mondo cambia, ma certe esigenze resteranno intramontabili e inclini all’adattamento. Forza motrice che Kors sfrutta, ormai, da tempo.