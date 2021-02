Diventare mamma è un’esperienza davvero meravigliosa ma che mette a dura prova. Ecco dei trucchetti ‘salva mamma’ che vi faciliteranno la vita con i neonati.

Avere un bimbo piccolo o aspettarlo è forse una delle esperienze più intense ed emozionanti per una donna, ma è anche un provante gestire un neonato giorno e notte e questo soprattutto perché si tratta di un cambiamento repentino nella vita di una donna e perché i neonati sono dei meravigliosi catalizzatori di attenzione.

Riuscire ad organizzare al meglio la vita di mamma ogni giorno contribuirà senza dubbio a renderla più semplice e scorrevole, scegliendo magari dei prodotti testati da altre mamme o seguendo dei consigli pratici che davvero potrebbero cambiare l’esito di una giornata con un neonato. Scopri anche come fare il bagnetto ad un neonato con i consigli dell’Ostetrica!

Neonati: i trucchetti salva mamma che ogni donna dovrebbe conoscere

Siete diventate mamme da poco o state per diventarlo? Tenete bene a mente questi consigli che la blogger e youtuber Clamo Roby ha consigliato a tutte le sue followers, perché potrebbero davvero cambiarvi la vita a livello pratico!

Olio di cocco

L’olio di cocco è un ingrediente naturale dalle molteplici proprietà, prima fra tutte quella idratante ed elasticizzante. Un ‘burro’ che si può trovare nei negozi biologici che si utilizza per cucinare ma anche per prendersi cura di pelle e capelli. Ottimo da utilizzare come crema idratante per la pelle del neonato, soprattutto perché ben tollerato, e anche per rimuovere la crosta lattea. Il profumo? Paradisiaco!

I body

I body per neonati sono un indumento con cui dovrete prendere confidenza da subito, che il bambino nasca in estate o in inverno non importa, dovrà avere sempre un body che lo protegga. I body oltre a tenere caldo in inverno o assorbire il sudore in estate, aiuteranno anche a tenere il pannolino in posizione corretta. I migliori? Quelli con lo scollo sovrapposto che si possono sfilare dal basso! Quando si sporcano di pupù non è il massimo sfilarli dalla testina!

La barretta energetica

Quando si allatta ci si stanca moltissimo, per questo alla notte sarà un’ottima abitudine tenere sul comodino una barretta energetica con dell’acqua per potersi rifocillare mentre il neonato succhia il suo nutrimento!

Fare foto ogni mese

Fare delle foto al bimbo o alla bimba ogni mese, vi aiuterà a creare un album di ricordi davvero unico o anche dei progetti grafici divertenti in cui si evidenzia attraverso varie immagini magari il primo anno di vita!

Se volete scoprire gli altri trucchetti salva mamma non vi resta che guardare l’interessantissimo video di Clamo Roby, una mamma, che ha deciso di condividere un poco di esperienza con le altre ‘sorelle’! Se invece il vostro bimbo piange disperatamente, ecco il trucchetto per calmarlo in pochi minuti!

Avete visto quanti consigli utili renderanno la vostra vita da neo mamma più semplice? Non vi resta che condividerli con le vostre amiche!