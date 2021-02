By

La primavera è alle porte e se non vogliamo farci cogliere impreparati approfittiamo per acquistare i capi griffati in saldo, adatti alla stagione in arrivo, scontati fino al 70%.

Manca poco più di un mese all’arrivo della primavera e qualche giornata di sole già ci regala l’illusione del ritorno a un clima più mite e piacevole.

E allora già possiamo pensare a rinnovare il nostro guardaroba approfittando degli ultimi saldi di stagione che possono riservarci ancora tante belle sorprese.

Scopriamo i capi griffati scontati fino al 70% adatti alla stagione primaverile: vestitini a fiori e colorati che mettono subito allegria e offrono una ventata fresca dopo l’inverno.

Ecco i capi griffati adatti alla primavera scontati fino al 70%

La primavera è alle porte e con essa torna anche la voglia di rinnovare il nostro guardaroba e dare una rinfrescata agli abiti pesanti che finora hanno campeggiato nel nostro armadio.

Ecco perché la voglia di abitini, fiori e colori pastello ora più che mai, torna prepotentemente ad affacciarsi. Già vi avevamo dato alcune dritte per acquistare dei capi griffati approfittando dei saldi invernali.

E allora cosa c’è di meglio che fare ancora affari approfittando dei saldi per acquistare capi griffati adatti alla stagione in arrivo scontati anche fino al 70%? Scopriamo subito quelli che abbiamo selezionato per voi.

1) Mini-dress gonna pantalone a fiori

Partiamo con un delizioso abitino primaverile con maniche a sbuffo che ormai vediamo dappertutto e di sicuro continueremo a vederle anche nell’imminente primavera.

Dal fondo bianco questo mini-dress a stampa in cotone ha lo sfondo bianco e dei fiorellini rosa, blu e senape disegnati. Dotato di una cintura con fiocco in vita, l’abitino è una gonna-pantalone, quindi unisce la femminilità di una gonna alla praticità di un pantaloncino corto.

Scontato al 70% questo capo del brand Les Rêveries, un’etichetta newyorkese dalle stampe floreali e romantiche, lo troviamo sul sito mytheresa.com al costo di 127,00 euro anziché 425,00 euro.

2) Abito Jeanette in cotone

Lasciamoci ispirare dalla bellezza di quest’abito Jeanette firmato LoveShackFancy, in esclusiva per Mytheresa. Confezionato in cotone leggero avorio con stampa a fiori blu, ha maniche corte a palloncino e maxi gonna. Da indossare sia sotto sandali flat che alti, a seconda dell’occasione.

Scontato al 70% questo abito leggero e svolazzante costa 191,00 euro anziché 639,00 euro sul sito mytheresa.com.

3) Abito midi in pizzo

E ora vediamo un abito midi in pizzo ideale per partecipare anche a una cerimonia. L’abito di un colore pistacchio pastello è formato da una struttura interna a bustier sopra e sotto scende con una gonna che arriva fino alla caviglia.

Scontato al 70% quest’abito a firma di Jonathan Simkhai lo troviamo sul sito mytheresa.com al costo di 262,00 euro anziché 875,00 euro.

4) Vestito con ruches

E ora vediamo questo delizioso abitino con le ruches di “Sir The Label”, un vestito “caprice” in cotone e lino in color avorio si legge sul sito Luisaviaroma.com.

Perfetto da portare anche per una passeggiata estiva, questo mini-dress, possiamo abbinarlo sia con un sandalo basso che con una zeppa, ma anche con un sandalo con tacco, a seconda dell’occasione. Lo troviamo scontato al 50% a 130,00 euro anziché 260,00 euro. Un vero affare!

5) Mini-dress a fiori

E chiudiamo questa carrellata di abiti primaverili in saldo con un mini-dress con maniche a sbuffo e schiena scoperta ricoperto di fiori firmato da Giuseppe Di Morabito.

L’abitino in popeline di cotone stampato con maniche a tre quarti e a palloncino è multicolor: lilla, rosso, giallo, verde e rosa su una base bianca per un risultato che fa subito primavera.

Per acquistarlo scontato al 50% basterà andare sul sito Luisaviaroma.com e lo troviamo al costo di 294,00 euro anziché 589,00 euro.

E voi state già pensando ad acquistare i capi per la primavera approfittando degli ultimi saldi di stagione?