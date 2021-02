Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e Zelletta fanno delle confessioni intime al GF Vip

Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e Andrea Zelletta hanno fatto alcune confessioni intime durante lo show dell’influencer su Mediaset extra in diretta dalla casa del GF Vip.

Tommaso Zorzi è tornato ancora una volta, durante la casa del Grande Fratello Vip, con il suo show settimanale, rigorosamente in onda su Mediaset extra. Questa l’influencer, come sempre dal resto, non si è di certo risparmiato. Tant’è che ha dato vita ad una serie di confessioni non solo sulla sua sfera intima, ma anche su quella degli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Il tutto è nato quando Giulia Salemi, che ha avuto una pesante discussione con Stefania Orlando, ha posto una domanda scomoda al conduttore. Quale? Se durante il corso della sua vita ha mai avuto un ménage à trois durante il corso della sua vita. L’influencer ha risposto, un po’ imbarazzato in quanto la sua confessione probabilmente sarà ascoltata anche dalla sua famiglia, di sì e non è stato l’unico nella casa ad aver subito un’esperienza del genere.

Alla sua confessione, infatti, si sono anche aggiunti Andrea Zelletta e Andrea Zenga che hanno raccontato esperienze ancora più piccanti di quella di Zorzi.

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi svela tutti i retroscena più intimi

Andrea Zelletta ha confidato di aver vissuto anche lui un’esperienza simile a quella di Tommaso Zorzi per ben due volte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di aver avuto ben due esperienze del genere, la prima l’avrebbe avuta con un altro ragazzo ed un’altra ragazza. La seconda, invece, con due ragazze. Più audace, invece, è stato Andrea Zenga che dietro la faccia da bravo ragazzo nasconde un animo tutto pepe.

Il figlio di Walter Zenga, che è stato difeso da sua moglie a Live Non è la d’Urso, ha confidato di aver vissuto quest’esperienza ma in maniera più numerosa. In quanto si trovava con ben 9 uomini, suoi compagni di squadra, e 4 donne. Insomma non si è di certo annoiato durante il corso della sua vita. In particolar modo i tempi in cui sognava di poter sfondare nel mondo del calcio nel ruolo di portiere, proprio come il suo papà, per poi tentare la carriera di modello.

I concorrenti del GF Vip hanno fatto una confessione intima durante lo show di Tommaso Zorzi, girato nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente, manco a dirlo, in rete non si fa che parlare di altro ed in particolar modo il pubblico dei social è rimasto stupito, e non poco, dalle dichiarazioni dei due Andrea. In quanto non immaginavano lontanamente che avessero provato esperienze come quelle raccontate nel corso di queste ore lasciandoli tutti a bocca aperta.