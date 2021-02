Giulia De Lellis debutta come conduttrice? Il nuovo programma su Real Time

Giulia De Lellis, secondo quanto rivelato dal portale di Dagospia, sarebbe pronta a debuttare in tv nel ruolo di conduttrice. Ecco dove sarà possibile vederla.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei volti più amati dagli italiani. La bella esperta di tendenze ha esordito negli studi Elios di Roma con Uomini e Donne, dove partecipò al programma nel ruolo di corteggiatrice riuscendo a conquistare il cuore di Andrea Damante. La storia tra loro non è andata come sperato, ma la strada di lei non si è di certo fermata, anzi.

Nel giro di poco tempo, Giulia, è riuscita a diventare uno dei personaggi più influenti del web del bel paese ed è corteggiatissima non solo. Anche il mondo del piccolo schermo la vorrebbe con sé. Tant’è che non di rado le sono state fatte numerose proposte per tornare in televisione, visto che le sue ultime apparizioni, tralasciando alcune interviste, risalgono alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e all’ultimo programma andato in onda condotto dalla Gialappa’s band.

Le cose però potrebbero presto cambiare in quanto secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, Giulia, che di recente ha lanciato un messaggio per tutte le donne, potrebbe tornare in tv in veste di conduttrice in quanto è in lizza per condurre uno dei nuovi show di Real Time: Love Island.

Giulia De Lellis pronta a sbarcare su Real Time: l’indiscrezione

Giulia De Lellis, secondo quanto rivelato dal noto portale, sarebbe in lizza per diventare la conduttrice di Love Island, il nuovo show targato Real Time. Il programma, sempre secondo quanto rivela la fonte, dovrebbe vedere protagonisti alcuni concorrenti in coppia, intenti a superare numerose prove al fine di potersi portare a casa il montepremi.

Fin qui sembra un normale programma come tanti altri, ma vi abbiamo accennato che si giocherà in coppia e per quale motivo indicare la parola “amore” all’interno del nome dello show? Perché chi resterà single perderà la puntata. Un format sicuramente nuovo ed originale agli occhi del pubblico del piccolo schermo, che spera che l’indiscrezione lanciata da Dagospia possa rivelarsi concreta. In quanto amerebbe e non poco rivedere Giulia, che di recente ha fatto una confessione inedita, sul piccolo schermo e in particolar modo in una veste del tutto nuova. Ovvero quella di conduttrice.

Sicuramente un periodo davvero florido questo per l’ex fidanzata di Andrea Damante, visto che a breve dovrebbe uscire anche il suo primo film che la vede lavorare al fianco dello scrittore Fabio Volo.

Insomma, da quando scendeva i gradini negli studi Elios di Roma per provare a conquistare il cuore di Andrea Damante, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada e non smette mai di accettare nuove sfide, soprattutto dal punto di vista lavorativo ed una certa stabilità sembrerebbe averla trovata anche a livello sentimentale visto che è al settimo cielo al fianco dell’imprenditore Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, prima finalista ufficiale della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.