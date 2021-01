Giulia De Lellis torna a far parlare di sé. L’influencer romana ha lanciato alcune dichiarazioni circa il comportamento delle ragazze dopo essersi lasciate. Leggiamo insieme cos’ha detto.

Giulia De Lellis lancia una considerazione da fare insieme ai suoi follower: perché le tipe quando si mollano con il marito, il fidanzato, le fidanzate impazziscono?

Secondo Giulia infatti fare delle robe imbarazzanti sembra essere una prerogativa del genere femminile. Lei stessa afferma: “quando una donna le guarda [le altre donne] prova una vergogna, non capisce, non trova il senso, il significato.”

L’influencer romana, che di mollarsi con il ragazzo ne ha vissuti parecchi (l’ultimo proprio Andrea Damante) sostiene che va bene essere tornati in piazza e dunque volerlo mostrare ai propri social. I social sono quel mondo in cui tutto è tendente alla perfezione, quindi nessuna ragazza o ragazzo tende a mostrarsi nei momenti tristi o infelici. Però bisogna farlo con una certa moderazione.

Giulia quindi riconosce il fatto che la gente abbia voglia di mettersi in mostra però secondo lei andrebbe fatto un po’ meno, e aggiunge: “perché dall’essere fighe che state tornando…Fate una brutta figura. Quindi ascoltate Giulietta, per favore. Ogni tanto, non dico su tutto perché anche io faccio delle m*******e però per dirvi, io che di fidanzati un po’ ne ho cambiati quindi andavo e tornavo da ‘sta piazza – aggiunge – non ho mai fatto queste cose”. Tuttavia il messaggio di Giulietta non è stato compreso da tutti, alcuni hanno mal interpretato le parole dell’influencer romana. Vediamo cos’è successo.

Giulia De Lellis: il messaggio sulle donne viene frainteso

Tuttavia, per quanto il messaggio della De Lellis fosse positivo e intendesse sottolineare l’idea che non bisogna vendersi o lasciarsi andare al primo che capita, è stato ampiamente frainteso. Un po’ come quando per Natale la stessa Giulietta aveva raccontato dei regali di Natale per mogli, conviventi e fidanzate “brave” generando una polemica mediatica.

Stavolta il messaggio dell’influencer romana non è stato compreso affondo, tanto che lei stessa in una serie di stories successive lo ha sottolineato: ” ho visto che non vi è chiaro il mio concetto perfettamente” – esordisce – “intendevo che una donna quando finisce una relazione può reagire in tutti i modi, ci mancherebbe. Nel privato non entro in merito. Ma sui social non deve esporsi in un modo così spinto che prima non faceva o che non apparteneva assolutamente alla diretta interessata. E’ questo che è fuori luogo.”

Insomma il messaggio che Giulia voleva mandare ai suoi quasi 5 milioni di follower era quello di stare attento al mondo dei social che non sempre corrisponde alla realtà.