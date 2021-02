Scopri i trucchi della blogger e Youtuber Adriana Spink per applicare correttamente il rossetto senza ricadere in errori comuni.

Tutte le donne amano il rossetto, ultimo step del make up che potrebbe farci cadere in errori banali, soprattutto quando si applica di fretta perchè viene a mancare il tempo.

Un cosmetico che per alcune donne è una vera e propria arma di seduzione, per sembrare ancora più belle indipendentemente dalla nuance che si sceglie. Oggi la blogger e Youtuber Adriana Spink ci darà tutte le dritte su come applicare il rossetto senza commettere errori.

Trucchi di Adriana Spink per applicare correttamente il rossetto

La nostra blogger ci darà un grande aiuto attraverso un video, ci illuminerà sui possibili errori da evitare e quali trucchetti utilizzare per poter applicare bene e senza sbavature il rossetto.

Anche se applicare un rossetto potrebbe sembrare un gesto facile e veloce anche le donne più esperte potrebbero commettere degli errori, ecco come procedere seguendo i piccoli trucchetti.

Prima di applicare il rossetto è necessario accertarsi di non avere labbra screpolate, se fosse così è necessario fare uno scrub che vi farà durare a lungo il rossetto. Ricordate che a prescindere dall’applicazione del rossetto le labbra non vanno mai trascurate, dovranno essere sempre lisce e idratate. Solo in questo modo come ci afferma Adriana Spink le labbra potranno essere lisce e idratate, problema che potrebbe accadere in inverno. Basta mettere del miele sule labbra, oppure seguite qualche consiglio a riguardo. Se invece nonostante tutto sono presenti delle pellicine allora non vi resta che applicare il balsamo labbra.

Adesso che le labbra sono idratate, il segreto per far risaltare il rossetto è neutralizzare le labbra con il fondotinta e poi potete adesso stendere il rossetto. Il successo è garantito. Per garantire un fissaggio migliore del rossetto e prolungare la tenuta, si dovrebbe disegnare il contorno labbra con la matita, ma ahimè è sempre un dramma per molte donne, perchè spesso si commettono disastri. Per questo motivo la blogger consiglia un piccolo trucchetto in video, seguite attentamente e tutto si semplificherà.

Se scegliete dei rossetti lucidi, potete opacizzare un pò con un semplice trucchetto, mettete della cipria trasparente aiutandovi con il pennello, già notate che sarà meno lucido il rossetto. Questa soluzione è perfetta se avete nel vostro beauty case un rossetto della tonalità che vi serve ma non lo preferite lucido ma un pò matto. Anche l’errore che in molte fanno è di fare più applicazioni del rossetto liquido sulle labbra!

Inoltre se avete il contorno delle labbra non troppo definito, potete applicare il correttore fuori il contorno labbra con un pennellino. Solo in questo modo il contorno apparirà più definito il rossetto e il contorno labbra più pulito. Ma vi lasciamo con altri suggerimenti che possono solo aiutarvi nella corretta applicazione del rossetto. Alzi la mano chi durante l’applicazione del rossetto non ha macchiato i denti, capitata a tutte ma potete ovviare in questo modo. Mettete un dito all’interno delle labbra per rimuovere l’eccesso di rossetto!

Allora non vi resta che guardare attentamente il video. Seguite passo passo tutti i consigli della beauty blogger Adriana Spink. Non li abbiamo svelati tutti!

Consiglio

Quando dovete applicare il rossetto dovete almeno mezz’ora mettete un pò di burro di cacao o con una crema specifica per idratare le labbra. Questo gesto andrebbe sempre fatto. Non solo le labbra saranno ben idratate ma riuscirete anche ad applicare bene il rossetto.