Pronta a giocarti i numeri di Alessandra Amoroso e tentare la fortuna? La famosissima cantante ed i numeri fortunati da giocare!

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno, viaggi a non finire e naturalmente tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a Parigi, un mese in giro per il mondo, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

In questo caso perché non cerchiamo i numeri della bellissima cantante di “Comunque andare” e di “Immobile”, la meravigliosa Alessandra Amoroso?

I numeri della splendida Alessandra Amoroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Oggi i numeri sono offerti dalla bellissima cantante di “Stupida”, “Senza nuvole”, “Vivere a colori” e tantissime altre canzoni amatissime da diverse generazioni. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali della meravigliosa cantante:

Nome e Cognome: Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso Data di nascita: 12 agosto 1986

12 agosto 1986 Età: 34 anni

34 anni Segno zodiacale: Leone (quinto dei segni zodiacali)

Leone (quinto dei segni zodiacali) Professione: Cantante

Cantante Luogo di nascita: Galatina

Galatina Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 50 kg

50 kg Followers su Instagram: 3.4 milioni

3.4 milioni Amori: dopo una lunga storia d’amore con Luca De Salvatore, Alessandra Amoroso aveva ritrovato il sorriso accanto a Stefano Settepani, classe 1976, produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. Tra i due tutto andava a gonfie vele e i fans sognavano il matrimonio e un figlio, ma a gennaio 2020, la Amoroso ha annunciato la fine della loro storia d’amore.

dopo una lunga storia d’amore con Luca De Salvatore, Alessandra Amoroso aveva ritrovato il sorriso accanto a Stefano Settepani, classe 1976, produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. Tra i due tutto andava a gonfie vele e i fans sognavano il matrimonio e un figlio, ma a gennaio 2020, la Amoroso ha annunciato la fine della loro storia d’amore. Curiosità: dopo molto tempo di attesa per i fan di entrambi nel 2021 il duo composto da Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ha annunciato una nuova canzone, “Un pezzo di cuore”. La canzone ha riscosso molto successo siccome è un duetto che si attendeva da molto tempo. Sin da “Non è l’inferno” di Emma Marrone nel 2012 che cantò nella serata dei duetti assieme alla sua amica e collega.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la meravigliosa Alessandra Amoroso:

1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 12 – 19 – 20 – 21 – 34 – 50 – 65 – 76 – 86

Pronti a giocarci i numeri della bellissima cantante salentina?