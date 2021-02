By

Sentiamo tutte noi di avere un muro che separa noi ed i nostri figli vero? Dobbiamo trovare il modo di abbatterlo e non ricrearlo.

La scena che vediamo in foto non è nuova per noi vero? Ci capita spesse volte di trovarci completamente sommersi dal lavoro, dalla casa e soprattutto dalla gestione quotidiana dei nostri bambini a casa.

Non è assolutamente semplice controllare tutto e farlo nel migliore dei modi. Nel caso però dei nostri bambini è necessario sapere che bisogna assolutamente ed inequivocabilmente rompere il muro che ci separa.

Per farlo dobbiamo avviare una comunicazione qualitativamente migliore e che ci permetta di avere dialogo e fare in modo che ci possano affiancare e non disturbare ulteriormente mentre stiamo svolgendo le nostre cose.

Cosa fare per migliorare la comunicazione fra noi ed i nostri figli

Perché stiamo parlando di migliorare la comunicazione fra noi ed i nostri figli? Perché in questo modo possiamo riuscire a gestire la nostra quotidianità riuscendo anche a formare i nostri piccoli ad un dialogo migliore.

E’ necessario fare questo e per ottenerlo bisogna necessariamente seguire questi utilissimi consigli:

In primis devi accettare le emozioni dei tuoi bambini anche se non le condividi. E’ importante che tu comprenda che non puoi biasimare tuo figlio se è triste per una determinata situazione e magari tu non lo saresti. Tu sei una persona, tuo figlio è un’altra persona.

E' importante che tu comprenda che non puoi biasimare tuo figlio se è triste per una determinata situazione e magari tu non lo saresti. Sappi ascoltare se vuoi in primis comunicare. La tua comunicazione deve avvenire con la capacità di ascoltare in prima battuta ciò che i tuoi figli hanno da dirti. Se il tuo diventa un monologo con tuo figlio è ovvio che lui non possa beneficiare di nulla.

E' efficace ricordarsi sempre del valore che ha il silenzio del bambino. Molte volte, lo sappiamo, il silenzio vale più di mille parole e soprattutto con i nostri bambini questa frase ha molto valore. Se il tuo piccolo resta sempre in silenzio, scava a fondo e comprendi cosa gli sta accadendo.

Condividi il tuo stato d'animo con il tuo piccolo. Ebbene si, la migliore cosa che si possa fare è condividere parte di sé con i propri figli. Se sei triste per quanto accaduto a lavoro è meglio che lo si faccia presente ai propri ragazzi. Immagina che il tuo bambino non lo sappia, penserà quasi sicuramente che possa essere stato lui la causa della tua tristezza.

Devi apprezzare necessariamente i diversi caratteri dei tuoi figli. Non è che necessariamente tuo figlio deve essere come te. Possono tranquillamente esserci delle sostanziali differenze di carattere che magari possiamo vedere come insormontabili. Comprendiamo che il nostro bambino deve ancora crescere e formarsi e dobbiamo essere noi a doverlo amare così com'è.

Apprezza il comportamento del bambino o biasimalo. Non rivolgere sempre le tue critiche o i tuoi apprezzamenti verso tuo figlio in sé, ma soprattutto verso i suoi comportamenti. Dire a tuo figlio che "il suo comportamento è sbagliato" è molto meglio che dire a tuo figlio "che è sbagliato".

Il dialogo abbatte i muri e ci fa comprendere cose anche fra noi ed i nostri figli.