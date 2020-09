Labbra: i migliori trattamenti per mantenerle perfette anche in inverno

Le labbra sono una zona molto esposta e sensibile del nostro corpo. Scopriamo quali sono i trattamenti migliori per mantenerle perfette anche in inverno.

L’inverno sta bussando alle nostre porte e anche la beauty routine dovrà essere adattata alle temperature più rigide. Come per il viso anche le labbra, costantemente esposte al vento freddo, andranno trattate e protette nel modo giusto per evitare che si disidratino o peggio presentino dei fastidiosissimi taglietti.

Scopriamo tutti i trattamenti perfetti per prenderci cura delle labbra in inverno. Per ogni step della beauty routine per le labbra, i prodotti in vendita migliori e i trattamenti fai da te.

Labbra in inverno: gli scrub per esfoliarle

Esfoliare le labbra è fondamentale per averle sempre idratate e protette durante l’inverno, per questo applicare uno scrub per labbra contribuirà ad eliminare cellule morte, pellicine e a rendere più sensibili le labbra ai trattamenti successivi. Scopriamo quali sono alcune delle proposte in commercio e anche i migliori trattamenti fai da te.

Lo scrub per le labbra andrà massaggiato sulle labbra umide in modo delicato, insistendo su eventuali parti secche e screpolate. Dopo aver massaggiato potrà essere risciacquato o eliminato con un panno morbido inumidito.

I migliori scrub per labbra in commercio:

Scrub labbra Essence : €. 3,00 circa

: €. 3,00 circa Scrub labbra Bottega Verde : €. 7,00 circa

: €. 7,00 circa Scrub labbra Puro Bio : €. 4,00 circa

: €. 4,00 circa Scrub labbra Hello Body : €. 20,00 circa

: €. 20,00 circa Scrub labbra NYX : €. 8,00 circa

: €. 8,00 circa Scrub labbra Mac: €. 20,00 circa

€. 20,00 circa Scrub labbra Lush: €. 10,00 circa.

(I prezzi sono una media tra tutte le tipologie dei prodotti proposti da ciascuno dei brand)

Le migliori video ricette fai da te per preparare un ottimo scrub labbra in casa:

Labbra in inverno: i balsamo labbra per idratarle

Dopo aver esfoliato le labbra con delicatezza, esse necessiteranno di un buon balsamo labbra che ripristini la loro idratazione e che nello stesso tempo sia anche confortevole da portare. In commercio esistono diversi balsamo labbra ottimi da applicare magari alla sera, come un eccezionale trattamento notturno.

I migliori balsamo per labbra in commercio

balsamo labbra Nuxe: €. 8,00 circa.

€. 8,00 circa. balsamo labbra Mario Badescu : €. 8,00 circa.

: €. 8,00 circa. balsamo labbra Rilastil: €. 6,00 circa.

€. 6,00 circa. balsamo labbra Avene: €. 5,00 circa.

€. 5,00 circa. balsamo labbra Vichy : €. 5,00 circa.

: €. 5,00 circa. balsamo labbra Blinx: €. 4,00 circa.

€. 4,00 circa. balsamo labbra Caudalie: €. 10,00 circa.

€. 10,00 circa. balsamo labbra VEA: €. 8,00 circa.

Le migliori video ricette fai da te per preparare un ottimo balsamo labbra in casa:

Labbra in inverno: i burro di cacao in stick per mantenerle sempre idratate

Il burro di cacao, con la stagione invernale è senza dubbio un prodotto da portare sempre in borsetta e da rinnovare più volte durante la giornata. Mantenere l’idratazione e proteggere le labbra dopo i trattamenti mirati fatti durante la beauty routine giornaliera è davvero molto importante.

I migliori burro di cacao in commercio

Burro di cacao Provenzali: €. 6.00 circa

€. 6.00 circa Burro di cacao Eos: €. 7.00 circa

€. 7.00 circa Burro di cacao Sephora: €. 5,00 circa

€. 5,00 circa Burro di cacao Erbolario: €. 6,00

€. 6,00 Burro di cacao Neutrogena: €. 5,00 circa

€. 5,00 circa Burro di cacao Benecos: €. 4,00 circa

€. 4,00 circa Burro di cacao Eucerin: €. 4,00 circa

€. 4,00 circa Burro di cacao La Roche Posay: €. 5,00 circa

Le migliori video ricette fai da te per preparare un ottimo burro di cacao per labbra in casa:





Non vi resta che scegliere la beauty routine e i prodotti preferiti per proteggere le labbra dal freddo, oppure prepararli in casa.